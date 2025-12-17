Resseguros em África: prémios chegam aos 6,2 mil milhões USD
Em 2024, os prémios do setor de resseguros em África atingiram os 6,2 mil milhões de dólares, enquanto o return on equity (ROE) médio se fixou em 12,9%.
O mercado africano de resseguros ultrapassou os 6,2 mil milhões de dólares em prémios em 2024, mostrando uma tendência de crescimento e consolidação, apesar de um contexto económico e climático cada vez mais desafiante. A edição 2026 do “Atlas Reinsurance Reports: Africa” (conteúdo pago), publicada pela Atlas Conseil International, mostra o desempenho técnico e financeiro das 48 resseguradoras a operar no continente africano, fazendo também uso de indicadores relativos a 2024.
6.269 mil milhões USD em prémios em 2024
Em 2024, o mercado africano de resseguros registou 6,269 mil milhões de dólares em prémios, o que representa cerca de 1,6% do volume mundial de resseguros. Embora ainda tenha um peso reduzido no panorama global, o relatório identifica uma tendência de consolidação do setor, marcada por assimetrias regionais, mas também por avanços técnicos em várias jurisdições.
O segmento Não-Vida foi dominante, concentrando 87,5% dos prémios emitidos no período em análise.
Concentração elevada continua a marcar o setor
O relatório sublinha que o mercado permanece altamente concentrado, com as dez maiores resseguradoras a absorverem 73% do total de prémios. Entre elas, destacam-se cinco companhias pela sua robustez financeira e posição regional: a Africa Re, a Munich Reinsurance Company of Africa (MRoA), a Atlantic Re (ex-SCR), a Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) e a Swiss Re Africa.
Em conjunto, estes cinco grupos representam 51% de todos os prémios de resseguro emitidos no continente.
África do Sul domina o mercado
Com 34% do total de prémios, a África do Sul mantém-se como o maior mercado de resseguros do continente, em parte devido ao enquadramento regulatório do país, à presença de grandes grupos multinacionais e ao desenvolvimento histórico da indústria seguradora sul-africana.
Também mercados como Marrocos, Nigéria, Quénia e Egito têm vindo a crescer neste setor através de reformas regulatórias e do aumento da capacidade de retenção de risco.
Rentabilidade sólida com ROE médio de 12,9%
No geral, a indústria africana de resseguros apresentou um return on equity (ROE) médio de 12,9%, um nível considerado sólido num contexto marcado por volatilidade macroeconómica, inflação elevada e crescente exposição a riscos climáticos.
Esta estabilidade dos resultados reflete uma melhoria na capacidade técnica e na disciplina de subscrição, apesar dos desafios geopolíticos e das disparidades económicas entre países no continente africano.
O mercado africano de resseguros mantém-se, assim, num caminho de evolução sustentável.
