Suecos da Kreab Worldwide compram o grupo JLM&A

João Líbano Monteiro e Vítor Cunha deixam de ser acionista, mas permanecem na liderança e serão, respetivamente, chairman e CEO da Kreab Portugal.

A JLMA foi vendida. “Os acionistas do Grupo JLMA e a Kreab Worldwide chegaram a acordo para a aquisição, pelo grupo sueco, das cinco empresas da consultora fundada por João Líbano Monteiro”, avança o grupo fundado por João Líbano Monteiro em comunicado.

Com esta integração, o Grupo JLMA (onde se incluem a JLM & Associados, a M Public Relations, a JLM Angola, a JLM Moçambique e a JLM_K) passa a fazer parte da rede da Kreab Worldwide, “garantindo continuidade no serviço aos clientes e um aumento da capacidade de resposta em projetos complexos e globais“, descreve a consultora.

João Líbano Monteiro e Vítor Cunha, que deixam de ser acionistas, continuam na liderança e serão, respetivamente, chairman e CEO da Kreab Portugal. Daniel Vaz, assume as funções de deputy CEO da Kreab Portugal, mantendo-se como CEO da M Public Relations, e Maria João Soares passa também a administradora, permanecendo como managing partner da JLM&A.

Dina Cortinhas, Elcídia Pereira e Rui Neves Moreira continuarão a ser os diretores gerais da JLM Angola, JLM Moçambique e JLM_K. As cinco empresas continuarão a operar e a prestar serviços de forma independente, explica o grupo.

“A integração do Grupo JLMA na Kreab Worldwide é um marco na nossa história de quase 30 anos em Portugal. Trazemos para a mesma casa equipas complementares, com uma cultura partilhada assente em ética, rigor, confidencialidade e respeito. Vamos oferecer mais escala, especialização setorial e alcance internacional aos clientes, com o mesmo foco em resultados e em aconselhamento de alto impacto”, diz citado em comunicado João Líbano Monteiro, agora chairman da Kreab Portugal.

Por sua vez Peje Emilsson, fundador da Kreab Worldwide, acrescenta que “a integração do Grupo JLM&A na rede internacional reforça e consolida a visão da Kreab como ponte entre mercados, culturas e oportunidades de negócio. Isto também nos permitirá expandir o alcance da Kreab através dos escritórios em Moçambique e Angola, aumentando assim a capacidade de aconselhar clientes que operam e transformam a economia global”.

Grupo JLM&A e a Kreab Worldwide iniciaram uma colaboração em 2024 e têm trabalhado em conjunto em projetos e clientes comuns, principalmente em Espanha, Portugal, Londres e Bruxelas. Com origem sueca, a Kreab foi fundada em 1970 e tem escritórios em 30 países, incluindo filiais na Europa, Ásia e América Latina, e parceiros em outros 20 países