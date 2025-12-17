Taxa sobre produtores de energia elétrica eliminada para “diminuir custos para consumidores”
Mecanismo de equilíbrio concorrencial, também conhecido por clawback, foi extinto. Governo seguiu recomendação da ERSE para reduzir custos para os consumidores.
A taxa que era aplicada aos produtores de energia elétrica foi extinta. O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira o decreto-lei que acaba com o mecanismo de equilíbrio concorrencial, também conhecido por clawback. Em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, em Sintra, o ministro da Presidência sublinhou que o Executivo seguiu a recomendação da ERSE, sendo o objetivo “diminuir os custos para os consumidores”.
A ministra do Ambiente já tinha anunciado a semana passada que o Executivo ir tomar esta decisão em breve.
Este mecanismo traduzia-se na aplicação de uma taxa sobre a produção nacional que se justificou num certo momento em que havia um desequilíbrio grande no mercado ibérico. A ideia era equilibrar os encargos suportados pelos produtores portugueses face aos suportados pelos produtores espanhóis, já que os mercados português e espanhol funcionam em conjunto, como mercado ibérico.
“Esse desequilíbrio alterou-se e, seguindo uma recomendação da Entidade Reguladora, a ERSE, o Governo, para diminuir os custos que, em última linha se repercutem sobre os consumidores, para aumentar a eficiência, para reduzir a complexidade e aumentar a simplicidade que esta taxa trazia, eliminámo-la. Acabou!”, disse o ministro da Presidência.
“É mais uma taxa, uma tributação que acabamos em Portugal”, rematou Leitão Amaro, numa referência à eliminação da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, em sede de Orçamento do Estado.
Se, por um lado, “baixar o preço da eletricidade vai beneficiar toda a gente, nomeadamente as empresas”, Maria da Graça Carvalho explicou que pôr fim ao clawback é também uma medida para promover a atração de investimento. “O clawback pode ser, em certas circunstâncias, um motivo de não atração no investimento”, na medida em que “pode aumentar o preço da eletricidade”, disse a ministra do Ambiente à margem da conferência anual da Associação Portuguesa de Energia (APE).
