Taxas usadas nos empréstimos à habitação descem em todos os prazos

A taxa Euribor desceu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a terça-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,049%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,144%) e a 12 meses (2,291%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou para 2,144% , menos 0,020 pontos do que na terça-feira.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também baixou, para 2,291%, menos 0,024 pontos do que na terça-feira.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses caiu para 2,049%, menos 0,008 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a outubro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,5% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,75% e 25,25%, respetivamente.

Em relação à média mensal da Euribor em novembro, esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada do que no mês anterior e nos prazos mais longos: a três meses, subiu 0,008 pontos, para 2,042%; a seis meses avançou 0,0024 pontos, para 2,131%; e a 12 meses aumentou 0,030 pontos, para 2,217%.

Esta quarta e quinta-feira realiza-se a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) em Frankfurt.

Em 30 de outubro, a instituição liderada por Christine Lagarde manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

No final dessa reunião, que decorreu em Florença (Itália), Lagarde considerou que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.