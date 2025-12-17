Tebas destaca o impacto económico positivo da venda centralizada dos direitos audiovisuais na indústria do futebol

A LaLiga e a Liga Portugal renovaram e ampliaram, nesta terça-feira, o seu acordo de colaboração institucional para reforçar o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas em áreas como a integridade, a inovação, a segurança, a luta contra a fraude audiovisual e o desenvolvimento da marca.

O acordo, assinado na sede da liga portuguesa no Porto pelo presidente da LaLiga, Javier Tebas, e pelo presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, incorpora novas áreas de trabalho, como operações de estádio, prevenção de manipulação de resultados, integridade nas competições, desenvolvimento de conteúdos e posicionamento de marcas em meios digitais e redes sociais, além da organização conjunta de conferências, workshops e iniciativas técnicas relacionadas com a estratégia audiovisual, gestão financeira e desportiva, marketing e segurança nos estádios.

Em relação ao acordo, Tebas destacou a importância da cooperação entre ligas como base do futebol profissional. “As ligas nacionais são a pedra angular do futebol. Na LaLiga, colocamos a nossa experiência e conhecimento em áreas como a luta contra a fraude audiovisual, na qual somos pioneiros e líderes a nível global, o controlo económico ou a venda centralizada de direitos audiovisuais ao serviço da Liga Portugal, num intercâmbio que beneficia e fortalece ambas as ligas», afirmou.

Por seu lado, Reinaldo Teixeira destacou o alcance do entendimento e as linhas de trabalho abertas entre ambas as organizações. “Recebemos o presidente Javier Tebas numa visita que marca o início de múltiplas iniciativas para partilhar experiências e reforçar o nosso trabalho conjunto na valorização das competições. Entre os temas que abordámos está o processo de centralização dos direitos audiovisuais, onde a LaLiga é um exemplo notável, e estão previstas próximas reuniões para fortalecer esta aliança e o futebol profissional”, salientou.

Após a cerimónia de assinatura da renovação e numa conferência de imprensa posterior, Tebas defendeu a venda centralizada dos direitos audiovisuais como uma alavanca fundamental para fortalecer a estrutura económica do futebol português. «O futebol português não deve perder a oportunidade de aderir à venda centralizada, porque sem dúvida lhe permitirá crescer economicamente e competitivamente, não só aos grandes clubes, mas também àqueles que não têm a sorte de disputar grandes competições europeias», afirmou.

O presidente da LaLiga relacionou este modelo com a experiência espanhola e o seu impacto na estabilidade financeira das competições. «A experiência de Espanha contribuiu para que a sustentabilidade económica dos clubes tornasse a competição mais forte, mais valiosa e com direitos audiovisuais muito mais valiosos, exatamente o contrário do que às vezes se pensa», explicou, antes de salientar que «quanto mais sustentável é uma competição, menos dinheiro perdem os seus clubes, mais séria ela se torna para os operadores audiovisuais, para os patrocinadores e até mesmo para os adeptos, e isso faz com que a competição continue a crescer».

Por fim, Tebas alertou sobre ameaças como a pirataria, lembrando que «as receitas audiovisuais são a parte mais importante das receitas dos clubes» e advertindo que estas «estão ameaçadas» tanto por práticas irregulares de consumo como por «máfias e sistemas organizados». O dirigente também se referiu à possível Copa Ibérica, que classificou como um projeto complexo e cuja viabilidade descartou a curto prazo devido a problemas de calendário e à saturação das competições internacionais.