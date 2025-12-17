Transtejo alvo de buscas por suspeitas de corrupção e fraude

A Transtejo foi alvo de buscas da PJ esta quarta-feira por suspeitas de crimes de corrupção, prevaricação e fraude na obtenção de subsídio no processo de renovação da frota da empresa de transportes, avança a CNN Portugal.

Em causa, o facto de a Transtejo Soflusa SA ter beneficiado de fundo comunitários no valor de 17 milhões de euros, no âmbito do programa Portugal 2020. As suspeitas prendem-se com o concurso público para o fornecimento de 10 navios elétricos e respetivas baterias, no valor de cerca de 60 milhões de euros, que foi lançado no início de 2020.

Depois do Tribunal de Contas ter chumbado a compra das baterias por ajuste direto por violar as regras da concorrência, existem suspeitas de que no concurso que se seguiu para aquisição das mesmas, já no verão de 2023, uma empresa terá sido beneficiada em relação a outros concorrentes.

Esta investigação, a cargo da Unidade de Combate à Corrupção da PJ, é articulada com a Procuradoria Europeia – por a aquisição dos navios e baterias ter contado com fundos europeus.