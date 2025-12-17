Três semanas de F1 com 5.000 pessoas por dia. “Agora vem a parte complicada”

Cinco mil pessoas por dia, em média, durante três semanas, vão invadir o Algarve em 2027 e 2028 para prestarem serviços às equipas e prepararem o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) para o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1. A estes juntar-se-ão, segundo perspetiva da organização, entre 60 mil e 80 mil espetadores nas bancadas.

A concentração de todos os que prepararam a prova e a asseguram começará duas semanas antes e prolongar-se-á pela semana após o fim de semana em que os pilotos estarão em palco na pista de 4.684 metros, antevê o presidente da Parkalgar, entidade gestora do autódromo.

“Não é um campeonato do Mundo de futebol, mas trata-se de um espetáculo de grande dimensão. Por alguma razão o chamam de ‘circo’”, destaca Jaime Costa em entrevista ao ECO/Local Online. “Agora vem a parte complicada. Não que a negociação para trazer a Fórmula 1 tenha sido fácil”, realça o CEO da Parkalgar.

Entre os trabalhos necessários, enunciados por Jaime Costa estão “algumas melhorias, não muito expressivas, na pista e nas infraestruturas”.

Em 2020, por exemplo, quando a Fórmula 1 regressou a Portugal, fruto de um plano de contingência da Fórmula 1 determinado pelos constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, a Parkalgar teve de reasfaltar a pista.

A presença do Moto GP desde há vários anos, com contrato assinado ainda para 2026 (e negociações em curso para três anos mais), não é garantia de adaptação da pista, afirma Jaime Costa, já que as especificações para a corrida dos monolugares de Fórmula 1 são distintas.

Jaime Costa terá em 2027 a sua primeira prova de fogo enquanto líder da estrutura que receberá o Grande Prémio de Fórmula 1. Nas edições de 2020 e 2021, a sua função estava confinada a diretor financeiro, mas com a morte de Paulo Pinheiro (grande dinamizador do AIA e seu presidente até ao falecimento em 2024), Jaime Costa subiu ao lugar mais alto da hierarquia.

Com a experiência de 15 anos à frente das finanças da estrutura – desde o primeiro ano da chegada da troika a Portugal, em tempos em que a Parkalgar teve de lidar com pedidos de insolvência –, Jaime Costa pode afirmar que, quando se trata de apoios públicos, “normalmente, a guerra é grande”.

Das autarquias, o principal suporte vem de Portimão, onde o autódromo se encontra, de Albufeira e também da vizinha Lagoa. Ocasionalmente, Lagos também participa, resume. Apesar de a região ter 16 municípios, os apoios autárquicos ficam por aqui, assegura.

“É impossível rentabilizar estes eventos do ponto de vista financeiro. Ninguém, com receitas do evento consegue pagar o fee de F1 nem Moto GP. É impossível um privado rentabilizar financeiramente um investimento destes”, assegura o CEO da Parkalgar.

“A grande rentabilização é pelo impacto económico gerado. É evidente que houve contributo do Estado. O grande retorno disto não é financeiro, é económico. Os principais beneficiários dos eventos são os operadores económicos que não pagam pelo evento. Hotéis, energia, telecomunicações, restaurantes, rent-a-car, lavagem de roupa e outros fornecedores de hotéis”, descreve.

À Parkalgar caberá pagar parte do fee e os custos operacionais, salienta. “É natural que o Estado, para promover emprego e crescimento económico, apoie”, realça o gestor.

Entre os pontos onde o investimento será necessário estão os acessos e mobilidade. Para tal, reunir-se-á em breve um grupo de trabalho com a Parkalgar, os ministérios da Economia e das Infraestruturas e Habitação e, em princípio, também a Câmara de Portimão, para estudo do reforço das estradas que servem o AIA, desvenda o gestor.

“É uma das prioridades. O grupo de trabalho vai procurar soluções”, revela, notando que para lá do acesso direto à A22 e à EN125, existem estradas com menos tráfego proveniente da zona da serra. “Não vamos criar novas estradas, mas há trabalhos para infraestrutura de menor débito que existe à volta”.

O caderno de encargos para 2027 começará a desenhar-se já a 22 de dezembro, durante a visita de inspeção da Federação Internacional do Automóvel (FIA). “Temos que ter a pista homologada. Vêm inspecionar a pista e parte dos trabalhos a fazer virá dessa inspeção. Não esperamos grandes disrupções, mas haverá sempre coisas para fazer”, diz o responsável máximo da Parkalgar.

No interior do autódromo, terá que haver algum aumento das bancadas, mas “nada de substancial”, assegura. Num cenário menos otimista, de 60 mil espetadores, o autódromo “não necessitaria de grande investimento”, enquanto para o máximo do intervalo projetado pela Parkalgar, o de 80 mil fãs a assistir, a organização irá projetar trabalhos mais profundos.

Mais crítica para a experiência dos fãs é a designada “hospitalidade”, diz. “Cada vez mais, estes eventos têm muito a ver com o lazer, temos de pensar muito bem que tipo de produto vamos desenvolver para os espetadores, criar entretenimento”, descreve, acrescentando: “Sem ser exato nos timings, temos ano e meio para trabalhar”.

Com o calendário de provas para 2027 ainda longe de estar fechado, a F1 deverá correr em Portimão entre junho e outubro, sendo agosto pouco provável, destaca Jaime Costa, visto que apenas uma prova do campeonato se disputa nesse que é o mês mais forte para o turismo algarvio.

Para promover as duas provas, em 2027 e 2028, junto do público internacional, a Parkalgar começará em breve a construir uma equipa de marketing do evento fora de Portugal, desvenda.

Ainda é cedo para avançar preços de bilhetes, explica Jaime Costa, cuja organização irá agora “estudar preços dos outros circuitos com produtos parecidos. Temos ano e meio de inflação. Ainda não começámos a definição de preços, produtos e campanhas. Só podemos vender bilhetes a meio de 2026”, destaca o líder da empresa gestora do AIA.

Instado pelo ECO/Local Online a olhar para outro destino ibérico, Barcelona, o CEO da Parkalgar nota que os preços de bilhetes para o Grande Prémio de Espanha têm intervalos entre 100 e 900 euros. Entre as variáveis para democratizar a modalidade está a oferta de lugares no designado “peão”, zonas em pé junto da rede. “Não temos essa prática”, realça, e isso tem sido visível no Moto GP, a outra prova de nível mundial realizada em Portimão.

Certo é que a região terá de se adaptar a uma torrente de gente que, duas semanas antes, aparecerão para iniciar o trabalho de segurança e credenciação de participantes, montar sistemas de televisão e telecomunicações para o “Grande Circo”. Hotelaria, rent-a-car, restaurantes, telecomunicações e energia, comércio local e supermercados serão os pontos de afluência destes milhares de pessoas.