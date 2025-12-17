Warner Bros. recomenda rejeição da oferta da Paramount aos acionistas

As principais razões apontadas para a rejeição devem-se às dúvidas relativas ao financiamento da Paramount, por falta de apoio monetário direto do bilionário Larry Ellison, pai do CEO da empresa.

O conselho de administração da Warner Bros. Discovery (WBD) instou esta quarta-feira que os seus acionistas rejeitem a oferta hostil de compra da totalidade da empresa por parte da Paramount Skydance. A decisão foi unânime, declara a empresa, em comunicado.

A WBD recomenda apoiar o acordo existente com a Netflix – de compra apenas dos estúdios, da HBO e da HBO Max, considerando a oferta superior. Os acionistas têm até ao dia 8 de janeiro para tomar uma decisão oficial sobre a proposta da Paramount.

“Após uma avaliação cuidadosa da oferta pública de aquisição lançada recentemente pela Paramount, o Conselho concluiu que o valor da oferta é inadequado, com riscos e custos significativos impostos aos nossos acionistas“, disse Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente do conselho de administração da Warner Bros, citado em comunicado.

As principais razões apontadas para a rejeição devem-se às dúvidas relativas ao financiamento da Paramount, por falta de apoio monetário direto do bilionário Larry Ellison, pai de David Ellison, atual CEO da empresa.

“A proposta mais recente da PSKY inclui um compromisso de capital de 40,65 mil milhões de dólares, para o qual não há qualquer tipo de compromisso da família Ellison. Em vez disso, eles propõem que se dependa de um fundo fiduciário revogável, desconhecido e opaco, para garantir o financiamento deste negócio crucial“, pode ler-se. “Um fundo fiduciário revogável não substitui um compromisso garantido por um acionista controlador.”

Entretanto, a Affinity Partners, empresa de capital privado do genro de Donald Trump, Jared Kushner, afirmou que já não está envolvida na oferta. “A dinâmica do investimento mudou significativamente desde que nos envolvemos inicialmente em outubro”, disse um porta-voz da Affinity, acrescentando que a empresa continua a ver “uma forte justificativa estratégica para a oferta da Paramount”.

A questão financeira foi apontada na carta de David Ellison aos acionistas, onde contrariava as especulações de que não “somos ‘bons pagadores’ (ou que poderíamos cometer fraude para tentar fugir das nossas obrigações), como algumas reportagens especularam”.

Outro ponto que levou à recomendação é o valor dado pela Paramount pelos canais de televisão a cabo. Lê-se no comunicado da WDB que uma das vantagens do acordo da Netflix é o “valor adicional das ações da Discovery Global e a oportunidade de participar na potencial valorização futura após a separação da Discovery Global da WBD“.

De acordo com o Deadline, David Ellison estava a valorizar os canais de televisão a cabo em apenas 1 dólar por ação. Existe um consenso generalizado de que esta parte da empresa valeria entre 2 a 4 dólares por ação.

A WBD considera ainda que o negócio com a Netflix “é capaz de obter as aprovações regulatórias necessárias nos EUA e no exterior e que qualquer diferença entre os respectivos níveis de risco regulatório não é material”.

Segundo as primeiras notícias divulgadas pelo The Wall Street Journal e a Bloomberg, a administração da WBD está também preocupada com a capacidade da empresa de conduzir os seus negócios até que a venda fosse aprovada pelos reguladores, uma vez que consideram que a Paramount não está a oferecer flexibilidade suficiente.

Ainda não se sabe a resposta da Paramount a esta possível recomendação, mas a empresa já tinha apontado que a oferta atual – de compra de 30 dólares por ação – não era “a melhor e última oferta da empresa”.

As ações da WBD tem estado em alta, com os valores a rondar os 30 dólares. No entanto, após estas primeiras notícias, fecharam esta terça-feira nos 28,90 dólares, numa queda de 2,73% . Já a Paramount viu as ações descer 1% para os 13,85 dólares. A Netflix viu as ações valorizarem 0,85% para os 94,57 euros.

Recorde-se que a proposta da Netflix é de 27,75 dólares por ação (numa combinação de 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netlix), numa oferta valorizada em 82,7 mil milhões de dólares. Já a Paramount está disposta a oferecer, em dinheiro, um montante equivalente a 30 dólares por ação, numa oferta de 108 mil milhões de dólares. A Warner, caso desista do negócio com a Netflix, terá de pagar 2,8 mil milhões à gigante de streaming.