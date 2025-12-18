5 coisas que vão marcar o dia

A divulgação das taxas de juro implícitas no crédito à habitação pelo INE, as estatísticas de títulos do Banco de Portugal, e dados sobre energias renováveis na produção de eletricidade vão estar em destaque na agenda desta quinta-feira. Lá fora, realiza-se também a reunião de política monetária do Banco Central Europeu e acontece também a reunião do Comité de Política Monetária do Reino Unido.

Como estão as taxas de juro no crédito à habitação?

O dia vai ficar marcado pela divulgação dos dados referentes às taxas de juro implícitas no crédito à habitação em novembro, pelo Instituto Nacional de Estatística. Também será divulgado o Índice de Preços na Produção Industrial relativo a novembro e as estatísticas do comércio de empresas de 2024.

Banco de Portugal publica balanço dos fundos de investimento

O Banco de Portugal (BdP) partilha esta quinta-feira informações sobre o mercado português com a divulgação de estatísticas de títulos, detalhando emissões de títulos referentes a novembro de 2025, e a carteiras de títulos referentes a outubro deste ano, bem como um balanço dos fundos de investimento.

Banco Central Europeu decide taxas de juro

O banco responsável pela moeda única da Zona Euro vai reunir-se em Frankfurt, na Alemanha, para discutir a sua política monetária. Após a reunião, decorrerá uma conferência de imprensa, onde serão partilhadas as decisões do BCE.

Política monetária também em foco no Reino Unido

Esta quinta-feira, em Londres, no Reino Unido, também se discute a política monetária a adotar nesse país. Os membros do Banco de Inglaterra vão definir a taxa básica de juro e a orientação da política monetária. A ata da reunião será publicada durante a manhã, às 12h (hora de Lisboa).

Energias renováveis na produção de eletricidade

Também serão divulgadas as quotas das energias renováveis em 2024 pelo Eurostat, o serviço estatístico da União Europeia. Em Portugal continental, de acordo com a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), as energias renováveis asseguraram cerca de 74,3% da eletricidade produzida em novembro.