Ana Casaca entra na administração do European Innovation Council

A portuguesa Ana Casaca acaba de ser nomeada para a administração do European Innovation Council (EIC), o principal programa europeu de apoio à inovação disruptiva e tecnologias deeptech, no âmbito do Horizonte Europa. É a única portuguesa neste mandado.

Atualmente diretora de Inovação da Galp, Ana Casaca tem mais de mais de 20 anos de experiência em transferência de tecnologia, inovação corporativa e desenvolvimento de ecossistemas, tendo iniciado a sua carreira como investigadora em São Francisco, com bolsas da AICEP e da Fulbright.

Foi agora nomeada para membro do board do EIC, instrumento da União Europeia, criado no âmbito do programa Horizonte Europa, que dispõe de um orçamento de 10,1 mil milhões de euros e tem apoiado centenas de projetos e empresas em toda a Europa. O EIC identifica e ajuda a desenvolver e escalar tecnologias, apoiando todo o ciclo de inovação — da investigação inicial à prova de conceito, transferência de tecnologia, financiamento e crescimento de startups e PME.

Ana Casaca é, neste mandato, a única portuguesa no board do EIC, composto por 20 membros independentes — empreendedores, investigadores, investidores e líderes industriais — de dezasseis nacionalidades, incluindo sete de países em processo de alargamento. Têm como missão prestar aconselhamento estratégico à Comissão Europeia.

Nomeação surge numa altura em que na União Europeia se prepara o Quadro Financeiro Plurianual, num momento de ambição de reforçar a soberania tecnológica europeia e a escala do apoio à inovação.

Licenciada em Microbiologia pela Universidade Católica Portuguesa, Ana Casaca possui um MBA pela Porto Business School, onde é professora convidada. É também professora associada convidada no ISEG e encontra-se a frequentar o International Directors Programme (IDP) no INSEAD.