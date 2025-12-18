Andorra prevê um dos melhores Natais dos últimos anos, com mais de 240 quilómetros esquiáveis

As estações de Grandvalira Resorts preparam uma ampla oferta de atividades e experiências para estas festas de Natal. Descidas com tochas e luzes, a chegada do Pai Natal e dos Reis Magos, jantares, música e atividades nas pistas, experiências como o «mushing» ou passeios de motos de neve, ou festas après-ski com DJs internacionais de renome são algumas das propostas mais destacadas para as próximas semanas.

Segundo informou, «tudo isto num contexto de excelentes condições e boas previsões meteorológicas.

Para este fim de semana, a previsão é de contar com praticamente 200 quilómetros esquiáveis entre os três domínios de Andorra, dos quais 125 estarão em Grandvalira, enquanto em Pal Arinsal haverá 70% das pistas abertas e 100% dos teleféricos operacionais, entre eles o teleférico que liga os dois setores. Em Ordino Arcalís, a partir deste fim de semana, praticamente 90% das pistas estarão abertas e 100% dos teleféricos estarão ativos, incluindo o teleférico de Creussans.

Com vista à próxima semana e ao Natal, em que se prevê uma grande afluência às estações, a Grandvalira Resorts prevê ampliar a oferta de esqui até aos 240 km de pistas. Grandvalira contará com todos os seus setores ligados por pistas e mais de 156 km esquiáveis. Paralelamente, Pal Arinsal continuará a aumentar a área esquiável disponível até praticamente 90% das pistas e 100% dos teleféricos operacionais, enquanto Ordino Arcalís se aproximará de 100% das pistas, incluindo as zonas de freeride de Creussans e Freixans, e manterá 100% dos teleféricos operacionais.

No dia 31 de dezembro, às 18 horas, o setor Soldeu de Grandvalira encerrará o ano com a tradicional descida com tochas nas pistas, na qual podem participar adultos e crianças a partir dos 6 anos com um nível avançado de esqui. Além disso, no sábado, 3 de janeiro, acolherá uma nova descida com luzes mais pensada para crianças até aos 12 anos. Ambas as ações oferecerão chocolate quente como recompensa, e a descida com tochas do dia 31 oferecerá também uma demonstração das máquinas ratrac.

Pal Arinsal junta-se este ano à celebração desta tradição e contará com a sua própria descida com luzes, para meninos e meninas entre 6 e 12 anos, que terá lugar no dia 4 de janeiro às 18 horas. As crianças que participarem poderão desfrutar de um bom chocolate quente no Pla de la Cot para se aquecerem novamente.

O setor Pas de la Casa celebrará uma grande festa de luz e fogo no dia 5 de janeiro para dar as boas-vindas aos Reis Magos. Primeiro, terá lugar a tradicional descida das tochas a partir das 18h, seguida do grande desfile dos Reis Magos, que cumprimentarão todas as crianças. O espetáculo culminará com um grande show de fogos de artifício e o passeio de Suas Majestades pelas ruas da vila.

O Pai Natal também estará presente durante a primeira semana das festas. Entre 23 e 25 de dezembro, poderá vê-lo em Ordino Arcalís a desfrutar da fantástica neve destes dias enquanto esquia nas pistas. Isto não o impedirá de cumprir a sua missão e visitará o Jardim de Neve de Planells, para depois se encontrar com as crianças no restaurante da zona para recolher as suas cartas e ouvir os seus desejos.

Para as crianças que estiverem em Grandvalira, na manhã de 24 de dezembro, o Pai Natal irá aos jardins de neve e às escolas de esqui dos setores Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, El Tarter e Canillo de Grandvalira. Até 23 de dezembro, as crianças que quiserem um encontro mais íntimo com ele e os seus duendes, e desfrutar de um delicioso lanche e atividades, podem fazê-lo no setor Canillo e na Cabaneta d’Incles. No caso de Pal Arinsal, o Pai Natal irá recebê-las no Restaurante Rústic para uma experiência mágica.

As pistas serão palcos vivos e dinâmicos nestes dias, com muitas outras propostas pensadas para todos os públicos. Na terça-feira, 23 de dezembro, as crianças serão as protagonistas do Kids Fest Nadal no Pulka Bar e no 3 Estanys de Grau Roig, um dia festivo que transformará a estação num cenário mágico para viver o espírito natalício. Os duendes do Pai Natal serão, nesta ocasião, os anfitriões e oferecerão atividades, insufláveis e outras surpresas, acompanhadas por música de DJ.

As crianças poderão dar asas à sua criatividade com o concurso de desenho de Natal em Ordino Arcalís, uma proposta que as convida a imaginar a estação com um toque festivo e mágico. Cada criação participará no sorteio de um presente e os vencedores serão anunciados nas redes sociais da estação. Nos dias 26 e 30 de dezembro e 6 de janeiro, o Mago Jorge surpreenderá grandes e pequenos com o seu espetáculo para enganar a vista em Planells e l’Hortell. Diferentes formas de viver o Natal na montanha, combinando fantasia, arte e tradição.

Os adultos também têm a sua dose de atividades e música programadas. O IQOS Terrace organizou para estas festas uma agenda musical e artística variada, com propostas tão diversas como as dos DJs Blade, Moonlight ou Tenke, e atuações como a da caricaturista Elisa Speranza ou do saxofonista eletrónico Mr. Sax. O In the Snow Veuve Clicquot celebrará uma grande festa de inauguração neste sábado, 20 de dezembro, acompanhada de música e do famoso champanhe.

A partir daí, também contará com música e programação de DJ todos os dias. O recanto dos amantes do café que estreou no ano passado em Soldeu, o Coffee Point by Coma Roasters, preparou uma Coffee Party, com DJ e degustação gratuita do café especial da marca andorrana, no sábado, 27 de dezembro. Além disso, alguns dias haverá degustação de café na saída do teleférico do Pla d’Espiolets. O terraço do La Coma de Ordino Arcalís, por sua vez, estará animado com os DJs Black e Alexis todos os domingos e outros dias no meio da semana.

Se algum dia não quiser esquiar, os visitantes podem experimentar a emoção do Màgic Gliss do Mon(t) Magic de Canillo, o tobogã alpino que serpenteia pela floresta; divertir-se na pista de trenós e donuts de Pal Arinsal, ideal para famílias e grupos; ou sentir a adrenalina das espetaculares tirolesas de Pal Arinsal e Mon(t) Magic. Também há propostas que conectam com a natureza, como o mushing, com cães de trenó, e as excursões com raquetes de neve.

Uma das pistas que prolongará o dia de esqui para além das 17 horas é a Tubs de Pas de la Casa, que estará em funcionamento até às 20 horas todos os dias, a partir de 26 de dezembro até 5 de janeiro.

O «templo» do après-ski, L’Abarset, tem preparadas tardes de música, festa e dança para estas festas. Amanhã, sexta-feira, terá lugar a primeira Bresh da temporada, enquanto na sexta-feira, 2 de janeiro, o Brunch Electronik trará 2ManyDJs, Ryan Elliot e Taty Alzate. No dia 31 de dezembro, poderá dar as boas-vindas a 2026 com uma nova festa de Ano Novo, após o sucesso de público que houve no ano passado. Entretanto, não faltarão as diferentes sessões com DJs como Lola Bozzano, Bastian Bux, Melanie Ribbe, Trivute, Marc Carmona, Castizos, Eric Vëlyce, Laeet, Patricia Mantovani, DJ Oliver, Francisco Allendes, AJ Christou ou Edu_Art, entre muitos outros.

JANTARES

As propostas gastronómicas das estações são um dos grandes atrativos das estações para estas festas. Os visitantes de Grandvalira podem desfrutar das criações únicas do chef com estrela Michelin Nandu Jubany no Vodka Bar e no Piolet, que oferecem um menu especial para os jantares. Os amantes da gastronomia gourmet terão muitas outras opções em Grandvalira, como o Racó de Solanelles (setor Encamp), o Restaurante Llac de Pessons (Grau Roig) ou a Arrosseria (El Tarter), bem como o Tub bulthaup de Grau Roig, este ano também com Jubany à frente da cozinha.

O restaurante Pla de la Cot, situado em Pal a 2.000 m de altitude, oferece uma experiência gastronómica única em plena natureza, com um jantar rodeado por uma paisagem espetacular. O acesso ao restaurante é o início da aventura e pode ser feito de duas maneiras: com todo o conforto de uma viagem de teleférico, que permite desfrutar das vistas noturnas da montanha, ou com um espírito mais ousado, chegando com esquis de montanha ou raquetes por um caminho iluminado, num percurso que permitirá observar o céu estrelado.

Para uma opção mais clássica, mas igualmente glamorosa, o Wine & Meat by Jean Leon de Soldeu estreia o novo ciclo Jazz Leon Classic Nights com a primeira sessão a 3 de janeiro. Uma noite para desfrutar de um jantar na montanha com concerto de jazz ao vivo, no cenário incomparável deste restaurante localizado a mais de 2000 metros de altitude.