André Duarte Costa reforça equipa da 14 Sports Law
O associado sénior da 14 Sports Law, André Duarte Costa, centra a sua prática em direito desportivo com especialização em resolução de litígios através de processos judiciais e arbitragem.
O escritório de advogados especializado em Direito do Desporto, a 14 Sports Law, reforçou a equipa com o associado sénior André Duarte Costa. O advogado transita da Almeida & Associados.
“O nosso mais recente especialista em resolução de litígios traz uma vasta experiência em diferentes desportos e um currículo invejável. O André já trabalhou para as federações de futebol portuguesa e inglesa e junta-se a nós após três anos na sociedade Almeida & Associados“, refere o escritório.
André Duarte Costa centra a sua prática em direito desportivo com especialização em resolução de litígios através de processos judiciais e arbitragem dentro do setor. Com uma vasta experiência, esteve envolvido em vários casos perante o Tribunal de Futebol da FIFA e o Tribunal Arbitral do Desporto. O advogado tem ainda representado clientes em processos disciplinares.
