Arábia Saudita volta a recrutar Cristiano Ronaldo para campanha

Esta nova etapa da campanha foca-se na descoberta do território, da cultura e das experiências que marcaram o seu percurso pessoal na Arábia Saudita.

O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a protagonizar a campanha internacional do Turismo da Arábia Saudita, intitulada “Vim pelo Futebol, Fiquei para Descobrir Mais”. O futebolista é embaixador do Turismo e já tinha dado voz aos primeiros spots revelados em setembro.

Depois de uma primeira fase centrada na chegada de Cristiano Ronaldo ao país, esta nova etapa da campanha foca-se na descoberta do território, da cultura e das experiências que marcaram o seu percurso pessoal na Arábia Saudita.

Neste novo vídeo e numa série de conteúdos associados, Cristiano Ronaldo partilha locais e experiências que, nas suas palavras, “vão muito além do jogo”. Entre os destinos destacados encontram-se: o Mar Vermelho Saudita, AlUla, um dos polos patrimoniais e culturais do Médio Oriente, e cidades como Jeddah, Riade e Diriyah.

O objetivo passa por sublinhar a estratégia da Arábia Saudita enquanto destino turístico global durante todo o ano, apostando numa oferta que cruza cultura, natureza, desporto, bem-estar e entretenimento.

O lançamento da campanha é feito integrado na Visão 2030, com a estratégia de turismo da Arábia Saudita a prever um “investimento de 800 mil milhões de dólares no setor, que deverá atingir um valor de mercado de 22,4 mil milhões e contribuir com 16,5 mil milhões de dólares para o PIB até 2030″.

