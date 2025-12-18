Argumentista de séries de humor lança negócio de enchidos produzidos em Montemor-o-Novo

Já escreveu para Herman José e Bruno Nogueira, foi argumentista de programas como o “Último a Sair” ou o “Telerural”. Mas é pela gastronomia que Frederico Pombares é seguido na rede social Instagram por uma legião de fãs — mais de 48 mil de utilizadores — e onde anunciou “as novidades muito frescas”: a marca de enchidos Pombares Fumeiro e a respetiva loja online.

A produção de fumeiro tradicional português, assente numa abordagem artesanal, é o mais recente projeto de Frederico Pombares. “Depois de uma vida a provar o melhor que Portugal tem para oferecer, chegou o momento de transformar essa experiência em algo que pudesse partilhar com todos”, conta na página oficial. O negócio Pombares Fumeiro é “a concretização de um sonho antigo: criar uma marca própria de fumeiro com identidade e sabor únicos”.

Argumentista há 20 anos, lança agora a marca de enchidos em simultâneo com a abertura da loja online. Em que presta homenagem “à essência do fumeiro português, valorizando o tempo, o sabor e a autenticidade que definem uma das expressões mais genuínas da gastronomia nacional”, de acordo com um comunicado enviado às redações.

“Finalmente consegui ter uma linha de enchidos com o meu gosto particular. Quis criar produtos simples, honestos, muito ligados à memória e ao prazer de comer bem. Aqui, o tempo e o sabor são ingredientes tão importantes como a carne”, destaca o também empresário.

É que não é a primeira vez que se aventura em negócios ligados à gastronomia. Há alguns anos abriu ao público o restaurante o Lés-a-Lés, localizado no Campo Pequeno, em Lisboa. Agora, a nova aposta é o negócio de enchidos com produção limitada e artesanal numa salsicharia certificada de Montemor-o-Novo, “ingredientes criteriosamente selecionados, receitas tradicionais e fumo natural”, detalha.

Desde farinheira, morcela alentejana, painho fatiado, lombo fatiado, chouriço de carne até chouriço de vinho, em versões de porco branco e porco preto, há enchidos para todos os gostos. A marca disponibiliza ainda uma caixa de experimentação que “reflete o percurso gastronómico do fundador e convida à descoberta do fumeiro português de diferentes regiões”.

Nos bastidores do lançamento, que foi sendo delineado ao longo dos últimos meses, o escritório de advogados e consultores Art, Rock & Sports, especializado nas áreas da cultura, entretenimento e desporto, assegurou a assessoria jurídica especializada do projeto.

Já criação e o desenvolvimento do universo visual e digital do projeto, desde a identidade gráfica à loja online, ficou a cargo da FCS | Web Development, enquanto a empresa de Desenvolvimento Web e Branding desenhou o logótipo, o manual de normas da marca, etiquetas, tipografia, lettering e restantes elementos visuais.