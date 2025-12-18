BEN, o primeiro elétrico português já pode circular na Europa

É português, chama-se BEN e é o primeiro carro elétrico fabricado em Portugal. E a partir de agora já tem luz verde para circular em toda a Europa. Desenvolvido no CEiiA, em Matosinhos, o carro deverá ser vendido a um preço a partir de oito mil euros e a expectativa é que em 2030 estejam a ser produzidos 20 mil unidades por ano.

O BEN “recebeu hoje o certificado de homologação da União Europeia após um longo e exigente processo realizado no IDIADA (em Espanha), e pode, a partir de agora, ser conduzido em toda a Europa“, adianta um comunicado enviado esta quinta-feira às redações.

Pequeno, acessível e sustentável, o carro é um dos produtos desenvolvidos pela Be.Neutral, uma Agenda Mobilizadora e Verde para a Inovação Empresarial, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e “é o primeiro e-car com contador de emissões evitadas CO2, capaz de compensar as emissões de carbono de produção durante o seu uso por meio da tecnologia AYR”, explica o mesmo comunicado.

A Be.Neutral, que é liderada pela Nos e envolve 40 parceiros, entre os quais o CEiiA e oito municípios do Norte de Portugal, prevê “iniciar a produção em larga escala em 2026 em vários sites de produção em Portugal e na Europa, estando em curso processos de negociação para que em 2030 se esteja a produzir de forma descentralizada 20.000 unidades por ano e com um preço a partir dos 8.000€”.

“Com o BEN, Portugal é, a partir de agora, um construtor (de mobilidade) europeu. Criámos o BEN como resposta da Europa a um novo modelo social inclusivo que passa por e-cars mais acessíveis, pequenos e sustentáveis”, explica Helena Silva, administradora e CTO do CEiiA, acrescentando que o BEN está alinhado “com o objetivo de criar um carro do futuro europeu”.

Terminada a primeira fase de desenvolvimento do e-car português, com o certificado de homologação que permite a produção de uma primeira série de e-cars na BEN Garagem do CEiiA, em Matosinhos, passa-se para a construção de lotes de edições limitadas do e-car, customizadas a várias aplicações previstas.

Segundo o comunicado, “este período implica também uma evolução no produto e na unidade pilot plant BEN com capacidade para produção de 200 unidades por ano”.