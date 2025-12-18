CEO da Hiscox Ibéria abandona o cargo
David Heras deixa o cargo de CEO da Hiscox Ibéria, sendo substituído temporariamente por Filipe Homem e Carolina Morato.
O atual CEO da Hiscox Ibéria, David Heras, vai deixar a empresa no final do ano, ao fim de 18 anos no cargo.
O profissional comunicou esta quinta-feira aos clientes e colaboradores que vai deixar a Hiscox Ibéria: “Após muitos anos emocionantes, tomei a difícil decisão de encerrar a minha etapa na Hiscox”, disse em declarações avançadas pelo site Aseguranza.
Filipe Homem e Carolina Morato, membros do atual Comité de Direção, assumem interinamente a responsabilidade pelo mercado ibérico.
“A Hiscox ocupa e ocupará um lugar muito importante na minha vida. Vou com a tranquilidade de saber que a liderança fica entregue a uma equipa excecional, capaz de continuar a desenvolver a nossa estratégia e de alcançar novos desafios com a mesma qualidade e dedicação que sempre demonstrámos”, disse David Heras em comunicado.
Já Robert Dietrich, Chief Executive Officer Europe, destaca: “A paixão, a dedicação e o compromisso inabalável do David foram um motor fundamental no sucesso da operação da Hiscox em Portugal e Espanha. A sua influência moldou a nossa cultura e os nossos resultados, e estamos todos gratos pelos seus anos de serviço e liderança”.
A seguradora Hiscox conta atualmente com uma equipa de cerca de 600 profissionais em Lisboa e tem vindo a investir no mercado nacional. Já o Grupo Hiscox tem mais de 3.000 empregados em 14 países e clientes em todo o mundo, subscrevendo grandes empresas a nível internacional e ressegurando através das divisões Hiscox London Market e Hiscox Re & ILS.
