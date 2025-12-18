Chamadas para a Linha SNS 24 aumentaram 17% em dezembro e já rondam as 307.000

A Linha SNS 24 atendeu desde o início de dezembro cerca de 307 mil chamadas, um aumento de 17% face ao mesmo período do ano passado, e o tempo médio de espera foi de 10 minutos.

Segundo a informação enviada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), os dias de maior afluência coincidiram com os períodos imediatamente após os feriados de 2 e 9 de dezembro, bem como a passada segunda-feira. Em mais de metade (55%) dos casos as pessoas tinham problemas respiratórios agudos, que têm sido o principal motivo de contacto.

Quanto aos encaminhamentos resultantes das triagens realizadas, em 45,9% as pessoas foram encaminhadas para os cuidados de saúde primários, onde foram agendadas 56 mil consultas. Dos utentes que contactaram a linha entre 1 e 17 de dezembro, 39,8% foram aconselhados a ir para as urgências e 4,7% dos casos encaminhados para o INEM.

Em autocuidados em casa foram aconselhados a ficar 9,6% dos utentes. De acordo com os dados dos SPMS, a triagem digital – recentemente disponibilizada na App SNS 24 – já permitiu realizar mais de 26 mil avaliações, representando 23% de todas as triagens respiratórias efetuadas pela Linha SNS 24.

Entre 1 e 17 de dezembro, o tempo médio de espera situou-se em 10 minutos, sendo que 65% dos utentes foram atendidos até dois minutos.

A Direção-Geral da Saúde tinha revelado no início da semana que a procura das urgências hospitalares do SNS 24 e do INEM tinha aumentado na primeira semana de dezembro, impulsionada pelo aumento de casos de gripe e infeções respiratórias, que atingiram níveis superiores aos de épocas anteriores.

Segundo o Relatório de Resposta Sazonal em Saúde – Vigilância e Monitorização da Direção-Geral da Saúde divulgado na segunda-feira, verificou-se um aumento do número total de episódios de urgência hospitalar na primeira semana do mês, totalizando 128.602, mais 1,7% do que na semana anterior.

Os dados divulgados pela DGS mostravam já um aumento de 4% dos atendimentos na Linha SNS24. No âmbito do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, foi reportada uma atividade gripal epidémica com tendência crescente.