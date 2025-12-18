Clubes gastaram cerca de 1,2 mil milhões em 2025 em comissões de agentes

Os clubes gastaram 1.168,51 milhões de euros em comissões de agentes para transferências internacionais entre janeiro e dezembro de 2025, representando um aumento de 90% em relação a 2024, revelou esta quinta-feira a FIFA.

O valor é mais alto de sempre durante o ano inteiro e supera em muito a cifra anterior de 758,60 milhões, estabelecida em 2023, de acordo com o Relatório de Agentes de Futebol da FIFA 2025, publicado pelo organismo que rege o futebol mundial.

O mesmo documento indica que a maior proporção dos gastos globais com agentes corresponde a clubes filiados na UEFA, sendo que o domínio europeu nesta área deve-se em grande parte aos mais de 319,85 milhões gastos pelos clubes ingleses, que foram os que mais investiram.

Na segunda posição deste ranking estão os emblemas alemães, com 140,73 milhões, seguidos dos italianos, com gastos de 121,63 milhões, e dos espanhóis, com 92,29 milhões. Inglaterra registou também a maior percentagem de transferências envolvendo um agente no clube de destino, com 51,1%, enquanto a Sérvia obteve a maior taxa de vendas facilitadas por um agente no emblema de origem, com 28,7%.

Em 2025, os agentes estiveram envolvidos em 3.010 transferências internacionais, um novo recorde, com um aumento de 38,1% em relação a 2024, e ocorreram 3.730 vendas internacionais em que um agente representou o jogador contratado, o que equivale a 15,3% do total, representando um aumento de 19,9% em relação ao ano passado.

No que diz respeito ao futebol profissional feminino, as despesas dos clubes com serviços de agentes ultrapassaram este ano os 5,29 ME, um valor 13 vezes superior àquele registado em 2020 e mais do dobro do valor do ano passado (2,64 ME).

De acordo com o chefe do Departamento de Agentes da FIFA, Patricio Varela, “os números deste ano confirmam a crescente importância dos agentes no futebol profissional”, pelo que espera que a “tendência se mantenha no próximo ano”.