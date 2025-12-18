CMS Portugal e Cuatrecasas assessoram compra do Grupo IGM pela Selena

A CMS Portugal assessorou o Grupo Selena, uma holding polaca de empresas dedicadas à produção e distribuição de produtos químicos para a construção, na aquisição do Grupo IGM, líder português na produção e distribuição de painéis sanduíche de alta qualidade, com o objetivo de entrar no mercado de produtos de isolamento térmico.

A equipa que assessorou o Grupo IGM foi composta pela sócia de M&A da Cuatrecasas, Samantha Cyrne, e incluiu o associado Rodrigo Bastos Peixoto e o associado estagiário Gonçalo Ferreira da Mata. O consultor de management do Grupo IGM foi a Origem, representada por Victor Guegues e Leonor Dantas.

A Selena assinou um contrato de compra e venda de ações condicional para adquirir 100% das ações do Grupo IGM, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção do consentimento da autoridade de concorrência portuguesa e um resultado positivo da due diligence, abrangendo, em particular, questões financeiras e jurídicas. A aquisição será concluída por fases e irá expandir significativamente o portfólio de produtos da Selena e reforçar a sua posição nos mercados ibéricos. Representa também um passo importante na implementação da estratégia de expansão do negócio do Grupo Selena, que se baseia em fusões e aquisições – particularmente no segmento do isolamento térmico – e reflete uma tendência de desenvolvimento líder na indústria da construção, tanto a nível nacional como global.

A equipa da CMS Portugal que prestou assessoria nesta transação foi liderada por Francisco Xavier de Almeida, sócio da área de prática de Corporate M&A, e incluiu o associado sénior André Guimarães e o estagiário Henrique Mafra Falcão, ambos da equipa de Corporate M&A. A equipa da CMS Portugal incluiu, ainda, da área de prática de Imobiliário, o sócio João Pinheiro da Silva, o associado Carlos Henriques Saraiva e o estagiário Duarte de Castro Rodrigues. Já da parte de Direito da Concorrência & UE, o sócio Luís Miguel Romão e a associada Maria Joana Faria. O consultor financeiro da Selena foi a Oaklins, que contou com uma equipa composta pelo managing partner João Beirôco e pela diretora, Vera Pinto.

Segundo Francisco Xavier de Almeida, sócio da área de Corporate M&A da CMS Portugal: “Este é mais um investimento em Portugal por parte de um grupo estrangeiro que temos o prazer de assessorar. Esta aquisição demonstra, mais uma vez, que o mercado português é atrativo para os investidores estrangeiros e que a CMS é o parceiro certo para estas transações.”