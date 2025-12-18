É possível ter diversidade com impacto, mas é preciso estratégia na inclusão

Como transformar diversidade e inclusão em valor real foi o mote da conversa em mais um episódio do Work Around, um podcast do ECO em parceria com a Gi Group Holding. Mais do que o estrito cumprimento da lei de quotas, falou-se sobre exemplos práticos e desafios no terreno com Diana Gameiro Lopes, CSR Project Manager no Grace – Empresas Responsáveis, e Rita Mexia, Executive Manager Healthcare & Life Sciences na Gi Group. Para ambas, é evidente que a diferença entre ter políticas de diversidade e mudar a cultura empresarial começa na liderança.









Diana Gameiro Lopes reconhece que muitas organizações ainda entram no tema pela via mais imediata, de “garantir que estão compliance com a lei e por quererem garantir o cumprimento das quotas”. Mas sublinha que, à medida que percebem o retorno, a abordagem muda, porque “as vantagens associadas à diversidade e à inclusão” são visíveis quando são incluídas na estratégia core de um negócio – a começar por maior produtividade e inovação.

A inclusão depende muitíssimo daquilo que é a liderança, do exemplo da própria liderança, da importância que a liderança dá ao tema Diana Gameiro Lopes CSR Project Manager no Grace – Empresas Responsáveis

No Grace, que reúne cerca de 380 empresas associadas, o avanço é desigual e depende de fatores como o setor em que cada uma se encontra, a sua dimensão e o nível de investimento, mas é influenciado, sobretudo, pelo exemplo interno. “Depende muitíssimo daquilo que é a liderança, do exemplo da própria liderança, da importância que a liderança dá ao tema”, afirma, defendendo que, em alguns casos, “as quotas, não sendo o ideal, são um mal necessário” para acelerar mudanças de hábitos e cultura.

Do lado da Gi Group, Rita Mexia reforça que “a liderança é fundamental para que depois toda a estrutura se sinta legitimada a trabalhar estas temáticas”. Na sua perspetiva, diversidade e inclusão não podem ser só intenção e aponta a aposta em formação interna para garantir que essa intenção chega às equipas de recrutamento e à operação.

Mas o maior obstáculo surge, muitas vezes, no cliente final que nem sempre está preparado para acolher a diversidade. “As empresas querem cumprir, mas muitas vezes não sabem como o fazer”, explica Rita Mexia, que exemplifica com a falta de condições físicas e de preparação para acolherem pessoas com incapacidade motora. Para a especialista, habituada a apoiar organizações a adaptarem o espaço e os processos para se tornarem mais inclusivas, há uma curva de aprendizagem que é necessária para conseguir fazer destas medidas mais do que apenas seguir a lei.

Diana Gameiro Lopes acredita que não há uma receita universal e que cada empresa precisa de definir prioridades e medir o que está ligado à sua estratégia. Exemplifica com objetivos como aumentar a presença feminina na liderança ou reduzir a rotatividade de grupos sub-representados, lembrando que não basta contratar. É preciso sobretudo incluir. “Podemos querer contratar, mas depois se eles não se sentem incluídos, vão sair”, alerta. O Grace está, aliás, a desenvolver uma matriz simples de apoio às empresas, com objetivos, métricas, ações e impactos esperados, para evitar a tentação de medir “tudo” sem propósito.

Existem pessoas com mais de 50 anos, que ainda têm muitos anos até à reforma, altamente competentes e vêem-se com dificuldades de integrar novamente [o mercado de trabalho] porque ninguém lhes dá oportunidade Rita Mexia Executive Manager Healthcare & Life Sciences na Gi Group

A inovação é outra mais-valia de equipas mais diversas, assim como a partilha de experiências entre gerações e diferentes visões do mundo. “Sou altamente defensora de haver uma equipa multigeracional”, da recém-licenciada à pessoa mais velha, acrescenta Rita Mexia, que considera o idadismo um tema pouco discutido. “Existem pessoas com mais de 50 anos, que ainda têm muitos anos até à reforma, altamente competentes e vêem-se com dificuldades de integrar novamente [o mercado de trabalho] porque ninguém lhes dá oportunidade”, lamenta.

Mais do que comunicar a implementação de medidas de inclusão e diversidade, as empresas devem apostar numa verdadeira integração destas políticas na sua estratégia. Só assim, consideram as peritas, conseguirão tirar daí vantagens ao nível da inovação, da produtividade e do bem-estar das equipas, mas também evitar perceções negativas sobre o seu negócio. “A comunicação, quando não é assente numa verdade, corre o risco de provocar danos gravíssimos” tanto externamente como dentro de portas, considera Diana Gameiro Lopes. “Isto é muito espelhado na Geração Z. É um tema muito debatido em entrevistas”, assinala Rita Mexia, que cita o recente estudo da Gi Group onde se aponta que, para a Geração Z, trabalhar numa organização com igualdade de oportunidades está entre as cinco questões mais valorizadas na escolha de um empregador.

