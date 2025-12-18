EDP fecha acordos de fornecimento de energia renovável com gigante polaca

A EDP Renováveis assinou dois Power Purchase Agreements (PPA) de longo prazo com a Energa Obrót, apresentada como uma das maiores empresas do setor energético na Polónia, relativos a um portefólio de 322 MW com produção anual estimada em 0,6 TWh.

Em comunicado enviado à CMVM, a empresa detalha que o portefólio híbrido está situado na região polaca da Wielkopolska e inclui dois projetos eólicos em operação (com capacidade total de 140 MW que terminam os respetivos esquemas de preços anterior) e dois novos projetos solares que “beneficiam da infraestrutura de cabos dos parques eólicos, com 182 MWac (240 MWdc) de capacidade”.

A conclusão da construção está prevista para 2026. A EDP sublinhou ainda que este “é um dos maiores alguma vez assinados no país“, e que a empresa passará a fornecer à Energa aproximadamente 600 GWh (0,6 TWh) de energia renovável por ano, a partir de um portefólio multi-tecnológico.

Com este acordo, a EDPR sublinha que “mantém o compromisso de, com uma estratégia de crescimento de baixo risco através do desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade a longo prazo, [oferecer] soluções de geração de energia competitivas, fiáveis e limpas”.

Segundo, Duarte Bello, CEO da EDP Europa, “este acordo demonstra a nossa capacidade de oferecer soluções inovadoras que combinam tecnologias e geram valor para os nossos parceiros e para o sistema energético. Ao integrar a energia eólica e solar sob o mesmo acordo de longo prazo, não só aumentamos a penetração das renováveis e garantimos flexibilidade e resiliência para o futuro, como também respondemos às necessidades de evolução dos nossos clientes”.

1,3 GW no país

A EDP afirmou que é um investidor de longo prazo na transição energética da Polónia, país onde já desenvolveu mais de 1,3 GW em projetos renováveis , com ativos eólicos, solares e de armazenamento em operação, sendo também um interveniente-chave em soluções solares para empresas polacas.

Leszek Mrazek, presidente da Energa Obrót, referiu, citado no comunicado da EDP, que o acordo “ traduzir-se-á numa elevada estabilidade de preços a longo prazo, estando também alinhado com a implementação dos requisitos ESG e com a descarbonização”.

Esta comunicação ao mercado surge poucas horas depois de a EDP Renováveis e a Engie terem anunciado a venda de uma participação minoritária de 20,25% num parque eólico em França à Allianz Global Investors por 200 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 08h59 com mais informação e citações)