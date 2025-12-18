Energia provoca tropeção de 3,3% nos preços na produção industrial

O Índice de Produção Industrial registou uma descida homóloga de 3,3% em novembro, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o gabinete estatístico, “a contração foi determinada pela energia cujo preço diminuiu 9,4%, traduzindo-se num contributo negativo de 1,6 pontos percentuais para o índice.

Os preços dos bens intermédios desceram 3,4% contribuindo com menos 1,2 pontos percentuais, enquanto os bens de consumo viram o seu preço reduzindo em 2,5%, traduzindo-se num contributo negativo de 0,9 pontos percentuais para o índice.

Por outro lado, os bens de investimento contrariaram a tendência de queda dos preços, apresentando um aumento de 2,5% em novembro, contribuindo com 0,4 pontos percentuais para a variação do índice agregado.

Em termos mensais, os preços na produção industrial diminuíram 0,1% em novembro, variação negativa que se deveu ao agrupamento energia, que contribuiu com 0,3 pontos percentuais para o total, em resultado do decréscimo de 1,7%.