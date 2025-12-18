Europ Assistance Portugal lança novo site institucional

A Europ Assistance Portugal apresentou esta semana o seu novo site institucional, numa iniciativa que pretende reforçar a transformação digital da empresa e melhorar a experiência do utilizador.

O novo site foi desenvolvido para oferecer conteúdos claros sobre os serviços, soluções e iniciativas da Europ Assistance Portugal, com secções dedicadas à sustentabilidade, responsabilidade social e Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). A plataforma pretende ainda disponibilizar informação atualizada sobre a atividade da empresa e do Grupo, como forma de promover confiança e proximidade com os clientes.

Paula Casa Nova, Group Chief Brand, Communication and ESG Officer e General Manager da Europ Assistance Portugal, afirma que o lançamento deste novo site marca “um passo importante na nova era da Europ Assistance Portugal”, sublinhando o compromisso da empresa com inovação, transparência e excelência na experiência do cliente.

Além disso, o website inclui ainda um espaço específico para oportunidades de carreira.

A Europ Assistance está em Portugal há 30 anos e oferece soluções nas áreas de negócio automóvel, viagem, saúde e lar e família