Fundação Juegaterapia cria a Nieveterapia para encher de magia e neve o Natal das crianças em tratamento oncológico

Com a chegada do Natal, o Clube Juegaterapia deu mais um passo na sua aposta pela imaginação e bem-estar emocional das crianças e suas famílias, transformando-se numa autêntica aldeia da Lapónia. Um lugar onde a neve, a magia e a brincadeira «tomam conta de cada recanto para proporcionar às crianças uma experiência inesquecível», destacou a Fundação Juegaterapia.

O Clube Juegaterapia é um espaço pioneiro, multissensorial e totalmente adaptado às necessidades das crianças em tratamento e pós-tratamento oncológico. Criado pela Fundação Juegaterapia, é um refúgio onde podem brincar, sonhar, partilhar tempo em família e, acima de tudo, continuar a ser crianças, longe do ambiente hospitalar.

Durante vários dias, a sala imersiva do Clube Juegaterapia enche-se de neve, luzes, música natalícia e atividades pensadas ao pormenor para que os verdadeiros protagonistas, as crianças e as suas famílias, possam mergulhar no espírito natalício. Uma experiência única que lhes permite evadir-se do tratamento e desfrutar juntos de momentos de ilusão, risos e emoção.

O impacto da Nieveterapia reflete-se diretamente nas famílias, que encontram no Clube Juegaterapia um lugar onde, por algumas horas, a doença passa para segundo plano.

«Ver a Mía voltar a brincar é incrível; não a via tão feliz desde que a doença começou. Poder trazê-la ao Clube Juegaterapia, onde ela também partilha e brinca com outras crianças, é uma experiência maravilhosa para toda a família», explicou Victoria, mãe de Mía.

Graças à colaboração de empresas solidárias como Primark, Levadura madre, Travelkids, Eonesia, Pau Costa Efectos Especiales, Newmedia, Susana Freire&Macarena decoración, e ao empenho de toda a equipa da Fundação Juegaterapia, o Clube conseguiu recriar um universo natalício onde a fantasia se torna realidade. Um espaço onde cada detalhe é pensado para cuidar, acompanhar e emocionar, oferecendo às famílias um lugar seguro e acolhedor em datas tão especiais.

«Para muitas destas crianças, o Natal pode ser um momento complicado devido à doença e aos tratamentos. No Clube Juegaterapia, queríamos que elas vivessem o Natal como ele é: uma época de ilusão, magia e esperança. Aqui, a neve cai, os sonhos se realizam e o Natal é sentido de verdade”, disse Mónica Esteban, presidente da Fundação Juegaterapia.

Com a Nieveterapia, o Clube Juegaterapia volta a demonstrar que o jogo, a criatividade e a ilusão podem transformar a experiência da doença. Neste Natal, as crianças e as suas famílias viajaram juntas para a Lapónia… sem sair de Madrid, guiadas apenas pela imaginação. Porque no Clube Juegaterapia, o jogo também cura.

«Ver as crianças a divertirem-se, a brincar na neve, a surpreenderem-se com cada recanto e a partilharem esse momento com as suas famílias é profundamente emocionante. A Nieveterapia lembra-nos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a magia existe e pode mudar tudo», afirmou María José Jara, diretora do Clube Juegaterapia.

A Fundação Juegaterapia nasceu em 2010 com a missão de melhorar a vida de crianças com cancro através da brincadeira. Com o seu lema «a quimioterapia passa a voar quando se brinca», transformou quartos de hospital, pátios, telhados e áreas comuns em espaços de brincadeira em 24 hospitais em toda a Espanha. Além disso, promove estudos científicos e programas de humanização para integrar o brincar como ferramenta terapêutica real.

Os Baby Pelones, uma ideia original da Fundação Juegaterapia lançada em 2014 para sensibilizar a população sobre o cancro infantil, nasceram como um boneco solidário que representava um dos momentos mais difíceis dos tratamentos oncológicos: a queda de cabelo. Com o passar dos anos, tornaram-se o boneco solidário mais vendido, atingindo mais de 2 000 000 de unidades nesta década. Fabricado pela empresa de brinquedos Arias, em Alicante, contou com o apoio de outros embaixadores como Alejandro Sanz, Shakira, Manuel Carrasco, Laura Pausini ou Sara Carbonero, que cedem a sua imagem altruisticamente para impulsionar a causa.

Durante estes dez anos, juntamente com outras colaborações de parceiros, entidades e empresas, tornaram possível que a Fundação Juegaterapia inaugurasse 50 projetos de humanização em 24 hospitais e continuasse a acompanhar as crianças em tratamento oncológico.

A Fundação Juegaterapia trabalha para que os espaços hospitalares pediátricos atendam ao bem-estar emocional das crianças em tratamento e dos seus familiares. Juntamente com o excelente trabalho do pessoal de saúde, conseguem que o hospital seja um lar para as crianças durante o tempo em que estão internadas. Projetos da Fundação, como cinemas, jardins, estações lunares e unidades de cor, entre outros, conseguem tornar os hospitais lugares mais agradáveis.