Garcia Garcia constrói fábrica de 110 milhões para dinamarquesa Coloplast em Felgueiras

A Coloplast, multinacional dinamarquesa especializada em dispositivos médicos, escolheu a Garcia Garcia para construir a sua maior unidade produtiva em Felgueiras. A fábrica, que representa um investimento de 110 milhões de euros e poderá criar 800 novos postos de trabalho, ficará concluída no primeiro trimestre do próximo ano.

Localizada na área de acolhimento empresarial de Alto das Barrancas, em Revinhade, Felgueiras, “está será a maior fábrica da Coloplast e um dos maiores investimentos diretos estrangeiros em Portugal dos últimos anos”, assegura a construtora em comunicado.

A nova unidade de produção será dedicada à fabricação de cateteres intermitentes, utilizados por pessoas com retenção urinária, como indivíduos com lesões na medula espinhal ou espinha bífida, sendo que está previsto que a produção arranque no decorrer do próximo ano.

Com uma área de implantação de 37 mil metros quadrados, a nova unidade da Coloplast contará com uma área total de construção de 56 mil metros quadrados, distribuídos por três edifícios principais: um com 38.600 dedicado à produção, um edifício logístico com 5.300 e ainda um bloco administrativo com 6.300 metros quadrados.

O edifício de produção contará no início com 11.350 metros quadrados de salas limpas, “assegurando os mais altos padrões de esterilização, qualidade e segurança na produção de dispositivos médicos”, adianta a Garcia Garcia.

Para a escolha de Portugal como local de instalação da nova fábrica da Coloplast, “contribuíram fatores como mão de obra qualificada, uma vez que o nosso país oferece profissionais altamente treinados; a localização estratégica, o que permite atender eficientemente ao mercado europeu; e ainda a sustentabilidade, com Portugal a possuir uma oferta significativa de eletricidade renovável e uma meta de neutralidade carbónica até 2050, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade da empresa”, enumera a construtora tirsense.

A fábrica da Coloplast poderá criar numa primeira fase 800 novos postos de trabalho, sendo “que o processo de recrutamento já está em curso“, garante a construtora especializada na conceção e construção de edifícios industriais e logísticos.

Com unidades produtivas na Hungria, China e Costa Rica, assim como pontos de produção especializada nos Estados Unidos, França, Alemanha, Suécia e Islândia, e um centro de inovação na Dinamarca, a multinacional dinamarquesa emprega cerca de 16,5 mil pessoas.