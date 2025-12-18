“Há 23 anos que não chegava um comboio novo”. CP recebe primeira automotora da Stadler

A CP – Comboios de Portugal recebeu esta quinta-feira o primeiro de 22 novos comboios que vão reforçar o serviço regional e representam um investimento total de 158 milhões de euros. Há 23 anos que não chegava a Portugal uma automotora nova. O Governo espera que a primeira unidade arranque o serviço no segundo semestre do próximo ano.

Em causa estão 22 comboios de modelo Flirt, fabricados pela empresa suíça Stadler, encomendados em 2020 e apoiados pelo Programa Sustentável 2030 e pelo Fundo Ambiental. Trata-se de 12 automotoras bimodo (com tração elétrica e diesel) e dez automotoras elétricas.

No caso desta primeira, que chegou esta semana a Portugal, tem capacidade para 369 passageiros, dos quais 204 sentados e 165 de pé, e inclui áreas para pessoas com mobilidade reduzida e bicicletas.

“Estes comboios vão ser fundamentais para reforçar serviços como os regionais [linhas do Oeste e Alentejo], onde a adesão ao do Passe Ferroviário Verde se refletiu num aumento de procura de mais de 100%”, refere o Ministério da Habitação e das Infraestruturas. Em comunicado, acrescenta ainda que são “determinantes” para responder ao número crescente de utilizadores da ferrovia.

As mais de duas dezenas de comboios inserem-se num ‘pacote’ superior com cerca de 200 novos comboios que estão previstos para a CP com vista ao reforço da frota da empresa de transporte ferroviário e possibilitar um aumentar do número de clientes. Em 2025, a previsão é alcançar a fasquia dos 200 milhões de passageiros.

“A chegada desta primeira unidade representa uma nova etapa na vida da CP e para o transporte público descarbonizado em Portugal. Uma empresa em renovação, com muito caminho pela frente e que hoje ganha novas ferramentas para servir os seus passageiros”, afirma o ministro da Habitação e das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

Comboio é “marco histórico” e atinge 160km/hora

A CP detalhou que os novos comboios se destacam pela eficiência energética e podem atingir uma velocidade máxima de 160 quilómetros por hora. Até à segunda metade de 2026 vão acontecer os processos de ensaios técnicos e de homologação “para garantir total segurança e conformidade” com a infraestrutura ferroviária portuguesa.

“É um marco histórico para a CP e para o país. Estas novas unidades vão permitir melhorar significativamente a qualidade do serviço regional, oferecendo mais conforto, fiabilidade e sustentabilidade aos nossos clientes”, corroborou o presidente do conselho de administração da CP, Pedro Moreira.

No final de outubro, o ministro com a pasta dos Transportes revelou no Parlamento que a CP irá comprar mais 200 comboios para as futuras Linhas de Alta Velocidade (LAV). “Trata-se da maior compra de comboios de sempre no nosso país. No total, falamos de cerca de 200 novas automotoras que chegarão à CP. E continuamos atentos às necessidades da empresa, a pensar na década que se vai seguir. Temos de garantir a quantidade e a renovação do material circulante”, referiu Miguel Pinto Luz.

A aquisição destas duas centenas de automotoras acresce àquela que foi acordada, também em outubro, com o consórcio Alstom/DST para 117 novos comboios, 100 dos quais fabricados em Portugal, no valor de 746 milhões de euros.