Isabel Furtado recebe título de Doutor Honoris Causa do ISCTE

O Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) decidiu atribuir o título de Doutor Honoris Causa a Isabel Furtado, “líder de destaque” no setor têxtil e automóvel em Portugal, referindo que o seu percurso “inspirar as futuras gerações”.

“O ISCTE sente-se honrado em reconhecer as extraordinárias contribuições de Isabel Furtado para a indústria, cultura e sociedade com a atribuição do título de Doutor Honoris Causa. O seu percurso inspira as futuras gerações e reflete os valores de excelência, inovação e sustentabilidade“, sublinha o instituto numa nota enviada às redações esta quinta-feira.

Na visão do ISCTE, Isabel Furtado, que nasceu em 1961 em Vila Nova de Famalicão, construiu “uma carreira notável, marcada pela sua visão estratégica para a inovação e pelo compromisso com a sustentabilidade“.

“Licenciada em Economia pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, desde 2008 exerce o cargo de administradora executiva da TMG Automotive, empresa líder europeia na produção de interiores para a indústria automóvel”, assinala o instituto, que refere que Isabel Furtado administra também outras empresas do mesmo grupo.

Além disso, já presidiu os conselhos de administração do CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, da Fundação AEP, do Conselho Geral da COTEC e da Direção Executiva da Associação Têxtil Portuguesa, é ainda realçado.

“A sua influência vai além do setor empresarial, abrangendo também os campos académico e

cultural. Isabel Furtado integra o Conselho de Curadores da Universidade do Minho, o Governing Committee do programa MIT-Portugal e o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI). Em 2024, foi eleita presidente do Conselho de Administração da Casa da Música do Porto, reforçando o seu impacto no panorama cultural e artístico de Portugal”, enumera ainda o ISCTE.

Em comunicado, é ainda salientando que Isabel Furtado recebeu, ao longo da sua carreira, diversas distinções, como a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2022) e o grau de Comendadora da Ordem do Mérito Industrial (2014).

“Além de sua trajetória profissional exemplar, mantém um compromisso com causas sociais e ambientais, promovendo práticas sustentáveis e soluções inovadoras para o desenvolvimento equilibrado”, remata o ISCTE.