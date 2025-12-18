Litígios e pedidos de reequilíbrio das PPP somam 1.754 milhões de euros. Há um “risco relevante” para as contas públicas

Os litígios e os pedidos de reequilíbrio financeiro das Parcerias Público-Privadas (PPP) ascendem a 1.754 milhões de euros, sendo mais de 70% respeitante a auto-estradas, de acordo com uma análise divulgada esta quinta-feira pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que alerta para um “risco relevante” para o Estado.

No relatório “Posição e evolução dos passivos contingentes das Administrações Públicas”, a entidade presidida por Nazaré da Costa Cabral aborda apenas os litígios relacionados especificamente com as PPP, identificando-os como um “risco relevante” para as finanças públicas.

O CFP indica que “o montante global associado a pedidos de Reposição do Equilíbrio Financeiro (REF) e a litígios em curso nas PPP ascende a 1.754 milhões de euros”, de acordo com a informação disponibilizada até outubro.

Deste montante mais de 70% respeita a PPP rodoviárias, já que no caso das PPP da área da saúde, “os montantes incluem contingências relativas a contratos de PPP hospitalares já concluídos, mas com litígios ainda pendentes”.

O CFP identifica ainda que no setor aeroportuário, o valor respeita à ação arbitral interposta pela concessionária (ANA) decorrente do pedido de compensação pelas medidas de restrição do tráfego aéreo adotadas pelo Estado durante a pandemia de COVID-19.

O CFP explica que as responsabilidades com PPP representavam 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, “evidenciando uma tendência descendente”, considerando apenas as atuais parcerias, e uma “queda gradual dos passivos contingentes associados às PPP após 2026, com um impacto líquido positivo para as contas públicas a partir de 2053”.

Na análise sobre os passivos contingentes do Estado, isto é potenciais responsabilidades futuras das Administrações Públicas que podem gerar despesa pública caso certos riscos se materializem, o CFP destaca que no ano passado, a sua totalidade representava 6,7% do PIB, quase metade do valor registado em 2020 durante a pandemia, onde atingiram um máximo de 12,6% do PIB.

“Desde 2020, e de acordo com os dados disponíveis, o total de responsabilidades contingentes tem registado uma descida contínua. A normalização da atividade económica e o encerramento das linhas de crédito Covid-19 muito contribuiu para a redução dos passivos contingentes”, refere o relatório.

A análise do CFP revela ainda que as garantias concedidas pelo Estado, em 2024 totalizavam 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB), com mais de dois terços do total de garantias concedidas pelo Estado a dizerem respeito à Madeira e às empresas públicas de infraestruturas.