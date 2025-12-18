Marcelo perde 1.500 euros por abdicar de subvenção vitalícia

Mar­celo Rebelo de Sousa irá per­der cerca de 1.500 euros por mês por optar pela pen­são de pro­fes­sor jubi­lado em vez da sub­ven­ção vita­lí­cia a que tem direito como ex-pre­si­dente da Repú­blica, segundo cálculos do Jornal de Notícias.

De acordo com a lei em vigor, um ex-chefe de Estado tem direito a uma pen­são bruta men­sal de 9.374 euros, sendo tributada nos esca­lões supe­ri­o­res do IRS (em que as taxas mar­gi­nais são ele­va­das), obtendo, assim um ren­di­mento líquido men­sal até 5.303 euros por mês — valor que não con­si­dera dedu­ções espe­cí­fi­cas, como des­pe­sas com saúde, edu­ca­ção, dependentes ou situ­a­ção fami­liar.

Já como pro­fes­sor doutorado jubi­lado, a reforma líquida é de 3.800 euros por mês, tendo por base a média dos salá­rios de car­reira dos últi­mos 10 anos ou último esca­lão (depen­dendo do regime), sendo que a per­cen­ta­gem da pen­são depende do tempo de ser­viço con­tri­bu­tivo. Se Marcelo tiver atingido o teto máximo da pensão, equivalente a 100% do último vencimento no caso de carreira completa de 40 anos de serviço, terá uma reforma atribuída pela Caixa Geral de Aposentações neste valor (ou 5.200 euros brutos).