Marcelo perde 1.500 euros por abdicar de subvenção vitalícia

Ao optar por reforma de professor jubilado, em vez da subvenção vitalícia a que tem direito por ter ocupado o cargo de Presidente da República, Marcelo receberá 3.800 euros líquidos por mês.
Marcelo Rebelo de Sousa irá perder cerca de 1.500 euros por mês por optar pela pensão de professor jubilado em vez da subvenção vitalícia a que tem direito como ex-presidente da República, segundo cálculos do Jornal de Notícias.
De acordo com a lei em vigor, um ex-chefe de Estado tem direito a uma pensão bruta mensal de 9.374 euros, sendo tributada nos escalões superiores do IRS (em que as taxas marginais são elevadas), obtendo, assim um rendimento líquido mensal até 5.303 euros por mês — valor que não considera deduções específicas, como despesas com saúde, educação, dependentes ou situação familiar.
Já como professor doutorado jubilado, a reforma líquida é de 3.800 euros por mês, tendo por base a média dos salários de carreira dos últimos 10 anos ou último escalão (dependendo do regime), sendo que a percentagem da pensão depende do tempo de serviço contributivo. Se Marcelo tiver atingido o teto máximo da pensão, equivalente a 100% do último vencimento no caso de carreira completa de 40 anos de serviço, terá uma reforma atribuída pela Caixa Geral de Aposentações neste valor (ou 5.200 euros brutos).
