Meloni pede paciência a Lula. Itália assina acordo com Mercosul “daqui a uma semana, dez dias, um mês”

Itália está disposta a apoiar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul assim que as questões relacionadas com a agricultura forem resolvidas e, por isso, pediu paciência ao presidente do Brasil, Lula da Silva. A garantia foi deixada esta quinta-feira pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa altura em que subsiste a dúvida se o texto será assinado no sábado conforme previsto.

“O governo italiano está pronto para assinar o acordo assim que forem dadas as respostas necessárias aos agricultores, o que depende das decisões da Comissão Europeia e pode ser resolvido rapidamente”, disse a líder italiana em comunicado.

As palavras de Giorgia Meloni surgem numa altura em que o bloco sul-americano aumenta a pressão para que a assinatura do acordo ocorra no sábado, em Brasília, conforme previsto.

O governo italiano está pronto para assinar o acordo assim que forem dadas as respostas necessárias aos agricultores, o que depende das decisões da Comissão Europeia e pode ser resolvido rapidamente. Primeira-ministra italiana

De acordo com a Reuters, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sinalizou que a primeira-ministra italiana o terá informado que apoiava o acordo comercial com o Mercosul, mas pediu paciência para garantir o apoio interno. Isto depois de na quarta-feira, ter considerado que é “prematuro” assinar a parceria.

“Na conversa com a primeira-ministra Meloni, ela disse que não é contra o acordo, apenas está a viver um certo embaraço político devido aos agricultores italianos, mas tem certeza de que é capaz de convencê-los a aceitar o acordo”, disse Lula da Silva durante uma conferência de imprensa em Brasília.

De acordo com o chefe de Estado brasileiro, a líder italiana pediu apenas paciência. “Ela então me pediu, se a gente tiver paciência de uma semana, de dez dias, de no máximo um mês, a Itália estará junto com o acordo. Eu disse para ela que vou colocar o que ela me falou na reunião do Mercosul e vou propor aos companheiros decidir o que querem fazer”, adiantou Lula da Silva.

O pedido de adiamento da assinatura já havia sido feito por França, que lidera um grupo de países que se opõe à parceria entre os dois blocos. Se Itália também se opor dá origem a uma minoria de bloqueio, impedindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de oficializar o protocolo.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, insistiu esta quinta-feira, em Bruxelas, que o acordo “não pode ser assinado”, mostrando-se ao lado dos agricultores que encheram as ruas da capita belga. “Quero dizer aos nossos agricultores que manifestam a clareza da posição da França desde o início: em relação ao Mercosul, consideramos que não está tudo certo e que este acordo não pode ser assinado”, afirmou o chefe de Estado francês, falando na chegada à reunião do Conselho Europeu, citado pela Lusa.

O acordo que está a ser negociado há 25 anos terá de ser aprovado pelo Conselho da União Europeia por maioria qualificada, pelo que as negociações diplomáticas continuam. No entanto, dada a pressão o tema também não escapa a conversas laterais no Conselho Europeu.

O Brasil, que detém a presidência rotativa do Mercosul, tinha advertido antes que se a União Europeia não assinar o acordo comercial no sábado, o bloco sul-americano passará a dar prioridade às negociações com outros países.

“Se não for concluído, não há mais nada a negociar e vamos direcionar a nossa atenção e energia para outros parceiros importantes que estão na fila”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, alertando que passarão a dar prioridade às negociações comerciais com aqueles que demonstraram um “grande interesse” em estreitar laços com o Mercosul.

O chefe da diplomacia brasileira espera que os países mais céticos em relação ao acordo de livre comércio com os sul-americanos reconsiderem a sua posição e deem luz verde para que seja assinado ainda este ano.