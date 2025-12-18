Morreu o ex-vice-presidente angolano Fernando Dias dos Santos “Nandó”

O antigo presidente do parlamento angolano e ex-vice-Presidente de Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos “Nandó”, morreu esta quinta-feira em Luanda, aos 73 anos, noticiou a imprensa angolana.

O político angolano morreu ao princípio de tarde numa das clínicas da capital angolana, segundo a Televisão Pública de Angola (TPA), que cita fontes hospitalares.

Fernando da Piedade Dias dos Santos, destacado político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), foi até 2022 presidente da Assembleia Nacional (parlamento) de Angola.

“Nandó” foi, anteriormente, vice-Presidente da República de Angola, na era de José Eduardo dos Santos. E exerceu ainda os cargos de primeiro-ministro, ministro do Interior, Comandante Geral da Polícia, vice-ministro da Segurança do Estado, membro do Bureau Político do MPLA, sendo general reformado das Forças Armadas Angolanas.