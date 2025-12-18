“O compromisso da Polestar com a sustentabilidade e a transparência diferencia-nos da concorrência”

Miguel Pinto é o convidado do terceiro episódio da nova temporada do podcast ECO Auto sobre o futuro da mobilidade, que surge de uma parceria do ECO com o Mundo Automóvel. Licenciado em Engenharia com MBA e um percurso profissional no setor automóvel na Porsche e Mercedes, fala-nos da visão da Polestar para Portugal, dos desafios e oportunidades do mercado premium elétrico, do papel da tecnologia na experiência do utilizador e da forma como a marca pretende diferenciar-se num panorama automóvel em profunda disrupção.

Nascida do ADN nórdico, combina design minimalista, tecnologia avançada e uma visão transparente sobre sustentabilidade — fatores que a posicionam como uma das marcas mais inovadoras da nova era elétrica. “O compromisso com a sustentabilidade diferencia-nos da concorrência, eliminando da cadeia de valor tudo o que sejam emissões poluentes desde a construção ao abate”, refere Miguel Pinto a propósito do Projeto Zero cujo objetivo é criar um automóvel de produção verdadeiramente neutra para o clima até 2030, acrescentando que a equipa dedicada ao projeto Polestar 0 está determinada na procura de parceiros para descarbonizar toda a produção do automóvel, incluindo os processos para a produção de baterias.

Para Miguel Pinto, num setor em transformação acelerada, a Polestar marca de automóveis 100% elétricos distingue-se ainda pela aposta na experiência digital, pela integração nativa com o ecossistema Google, pela performance elétrica sem compromissos e por metas ambientais ambiciosas, como o desenvolvimento do primeiro automóvel verdadeiramente “climate-neutral” até 2030 e está a redefinir o futuro da mobilidade premium. “Garantimos que o que produzimos tem um mínimo de pegada ambiental em toda a nossa cadeia de valor. Adotámos uma filosofia de transparência, circularidade e respeito pelo ambiente e pelas pessoas“.

Com a expansão global em curso e a chegada de novos modelos como os Polestar 3 e 4, Portugal surge como um mercado estratégico para a marca, marcado por consumidores cada vez mais exigentes e por um crescimento sólido da mobilidade elétrica. “A rede de carregamento em Portugal está acima da média europeia, apesar de ainda existir alguma assimetria um pouco deficitária no interior do país em carregadores ultrarrápidos que permitem maior conforto em viagem.”

Quanto à visão da Polestar para o futuro da mobilidade e o desenvolvimento da tecnologia, Miguel Pinto refere que a condução autónoma nível 4 já está disponível no Polestar 3 e 5 (ADAS), mas a regulamentação na Europa ainda não permite antecipar verdadeiramente o futuro nesse domínio por razões regulatórias, destacando que o futuro da inovação já está presente no novo Polestar 5, a par de um firme compromisso de sustentabilidade.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Assista ao episódio completo aqui: