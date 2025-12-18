Mercados

Direto O dia em direto nos mercados e na economia – 18 de dezembro

  • ECO
  • 7:36

Ao longo desta quinta-feira, 18 de dezembro, o ECO traz-lhe as principais notícias com impacto nos mercados e nas economias. Acompanhe aqui em direto.

O dia em direto nos mercados e na economia – 18 de dezembro

BCE não vai pôr um corte de juros no sapatinho de Natal

Shrikesh Laxmidas,

A inflação e o crescimento da Zona Euro portaram-se bem e o BCE não vai ser obrigado a reduzir os juros. Sinais sobre resoluções para 2026 - na política monetária e nas projeções - centram atenções.