Poupança para o futuro pode começar no Natal

Com o final do ano a chegar, é comum surgirem subsídios extras ou bónus, tais como o subsídio de Natal, bónus de desempenho ou outro tipo de gratificações. Para muitos portugueses, esses extras no rendimento mensal podem representar um alívio momentâneo ou uma oportunidade para consumir mais. Mas e se esse rendimento adicional tivesse outro destino? Em vez de se poder transformar num gasto a mais, pode tornar-se no ponto de partida para um futuro mais estável e menos dependente do salário mensal.

Num mês de balanço e planeamento pessoal, podem aproveitar-se esses subsídios e bónus do fim do ano para fazer uma poupança. Até mesmo no caso de montantes mais modestos, é possível usá-los para objetivos a longo prazo, com a definição e implementação de um programa de poupança recorrente. E um instrumento que se destaca neste contexto são os Planos de Poupança Reforma, os chamados PPR.

Mas o que é um PPR? Essencialmente, é um produto de poupança de longo prazo projetado para servir como complemento à reforma, ou como um colchão financeiro em situações específicas previstas pela lei, nomeadamente doença grave, incapacidade ou desemprego de longa duração.

Para além de contribuir para um futuro melhor, dispor de um PPR pode trazer vantagens no presente e uma das principais é a possibilidade da redução do IRS pago. Em Portugal, as contribuições anuais feitas para um PPR permitem dedução à coleta de IRS: 20% do valor investido até um limite que varia conforme a idade do contribuinte. Quem tiver menos de 35 anos pode deduzir 400 euros se investir 2 mil euros, quem tiver entre 35 e 40 anos pode deduzir 350 euros com um investimento de 1750 euros, e quem tiver mais de 50 anos pode deduzir 300 euros se investir 1500 euros.

Estas deduções tornam os PPR particularmente interessantes no contexto de final de ano, já que a conversão do bónus ou subsídio de Natal num investimento em PPR, pode trazer benefício fiscal imediato e, ao mesmo tempo, preparar um futuro com mais segurança.

Há, ainda, que ter em conta que os benefícios fiscais dos PPR dependem também do agregado total de deduções à coleta declaradas no IRS, nomeadamente em saúde, educação, imóveis, e outras deduções, que competem com o PPR para esse “teto”. Apesar disso, há sempre possibilidade de tirar vantagem fiscal.

No entanto, investir num PPR não traz só benefícios financeiros imediatos. Ajuda, também, a manter uma disciplina de poupança e a criar hábitos financeiros mais saudáveis, uma vez que cultiva a ideia de que parte do rendimento serve para garantir o futuro, não apenas para consumo imediato.

Ainda assim, depois de considerar os benefícios estruturais e fiscais de um PPR, pode surgir a questão prática de onde subscrever esta solução, mas hoje em dia já há várias instituições financeiras e bancos com esta opção disponível. A BPI Vida e Pensões é um desses exemplos, com uma oferta de PPR diversificada, desde PPR mais conservadores com garantia de capital a PPR com maior risco, mas com potencial de rentabilidade superior. Destaca-se o BPI Destino PPR, que se baseia numa estratégia de ciclo de vida, ajustando automaticamente a composição da carteira ao longo do tempo. Assim, não precisa preocupar-se em adaptar o seu PPR: o próprio produto faz essa gestão por si, de forma dinâmica e alinhada com o horizonte temporal.

Para além disso, os PPR da BPI Vida e Pensões têm condições acessíveis: a subscrição mínima pode ser simbólica (1 euro), e os reforços podem ser feitos com montantes igualmente baixos. Isso torna a estratégia ainda mais flexível e adaptável, que faz com que quem vai investir apenas parte de um subsídio de fim de ano a possa aproveitar.

O final do ano pode ser, por isso, mais do que luzes, jantares e presentes de Natal. Pode ser um momento de decisão, no qual pode transformar um rendimento extraordinário num passo concreto rumo à segurança financeira futura. Com disciplina, planeamento e as soluções certas, o que começa como um bónus pode crescer e tornar-se numa reserva para a vida.