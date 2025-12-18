Presidenciais 2026. Termina hoje prazo de candidatura para eleição mais concorrida de sempre

A um mês das eleições e no dia em que fecham formalmente as propostas, existem no Portal da Candidatura 45 “pré-candidaturas” à Presidência da República, mas isto não significa necessariamente que o boletim de voto terá três páginas. Isto porque o que conta são as candidaturas efetivamente formalizadas junto do Tribunal Constitucional (TC) e só nos próximos dias ficaremos a saber se estas presidenciais vão mesmo bater o recorde de candidatos a chegar às urnas. Até aqui, o número máximo de 13 candidaturas que chegaram efetivamente ao Tribunal Constitucional deu-se em 2006, das quais só seis foram aceites e chegaram ao boletim. Já em 2016 registou-se o maior número de candidatos aceites, com 10 candidatos à disposição dos eleitores.

Esta quinta-feira termina o prazo legal para a apresentação no TC de candidaturas para as eleições de 18 de janeiro, fechando-se assim a segunda parte do processo, depois da marcação da data. Seguem-se o sorteio provisório do lugar das candidaturas no boletim de voto e depois a formalização de quem efetivamente vai a votos. É que agora o TC vai analisar as assinaturas apresentadas pelos candidatos a candidatos (devem entregar um mínimo de 7.500 e um máximo de 15.000) para verificar se todas cumprem os requisitos legais. É aqui que se espera que muitos acabem por ficar pelo caminho, como é já habitual. O facto de as pré-candidaturas constarem no Portal da Candidatura (que é utilizado por muitos como uma ferramenta de conseguir as assinaturas necessárias) não significa que o TC vá analisar todas. Isto porque é sempre necessário formalizar a candidatura no próprio TC; sem isso, nada feito, e ficam já pelo caminho.

O número final de candidaturas submetidas formalmente ao TC deverá ser conhecida esta sexta-feira, de acordo com o calendário oficial, havendo ainda lugar a validação posterior.

Em declarações ao ECO, António Costa Pinto, politólogo e professor de Ciência Política, não vê um significado profundo nestes números, que na sua opinião não representam necessariamente nem uma vitalidade da democracia nem uma crise de representação. “Isto não é prova de nada. Agora, é natural que o aumento da incerteza ofereça espaço para ativar outro tipo de candidaturas diferentes do tradicional, muitas das quais procuram apenas explorar o espaço público e mediático associado” à candidatura, defende. E lembra: “a regra do número de assinaturas existe por isso mesmo, e vamos ver quantas dessas realmente têm apoio e condições para prosseguir”.

A análise do TC incidirá exclusivamente sobre o que aí for entregue, nomeadamente sobre a validade das assinaturas (que têm de ser únicas, ou seja, o mesmo cidadão não pode assinar listas de mais do que um candidato) e da documentação associada, mas não é apenas disto que depende o avanço da candidatura. Os candidatos têm também de entregar a declaração de património, rendimentos e interesses, por exemplo. As regras não obrigam a que toda a documentação seja entregue de uma vez, o que explica a diferença entre o número de candidaturas iniciais junto do TC e aquelas que chegam às urnas.

Em declarações recentes à Renascença, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições não avançou uma teoria para o grande aumento das pré-candidaturas no portal. “É uma situação única que não tinha acontecido anteriormente e, obviamente, não temos nenhuma informação sobre qual é a probabilidade dos candidatos, todos ou alguns, reunirem as condições de entregar a candidatura no Tribunal Constitucional”, explicou André Wemans. Também o facto de ser agora mais fácil formalizar o interesse nas candidaturas não explica tudo, no entender do responsável. “O Portal da Candidatura já esteve ativo na última candidatura” sem que tivesse havido tamanho interesse, lembra.

No que toca às candidaturas, este já é um recorde absoluto. Até aqui, o máximo tinham sido as tais 13 em 2006, sendo que mais de metade delas, sete, ficaram pelo caminho na análise do TC. Foram a votos Cavaco Silva, Manuel Alegre, Mário Soares, Jerónimo de Sousa, Francisco Louçã e Garcia Pereira, numa disputa que deu o primeiro de dois mandatos a Cavaco Silva, logo à primeira volta.

Se olharmos para a eleição que teve mais candidatos efetivamente aceites, a mais concorrida de todas foi a de 2016, com nada menos que 10 nomes no boletim de voto, que daria o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, com 52% dos votos.

No extremo oposto, encontramos as eleições de 1996. Foram apresentadas e aceites apenas quatro candidaturas: Jerónimo de Sousa, Alberto Matos, Cavaco Silva e Jorge Sampaio, mas os dois primeiros desistiram para apoiar Sampaio, que viria a vencer. Cinco anos antes também tinha havido apenas quatro candidaturas (Basílio Horta, Mário Soares, Carlos Carvalhas e Carlos Silva) mas foram todos até ao fim. Nessas eleições de 1991, Maria Amélia Santos, d’Os Verdes, e Francisco Lucas Pires, do CDS, chegaram a anunciar a candidatura mas nunca a formalizaram.

Nas eleições que se aproximam, há três fatores claramente distintivos de atos eleitorais anteriores. O primeiro é o número de candidaturas, já abordado.

O segundo é a elevada probabilidade, de acordo com as sondagens, de termos apenas pela segunda vez uma segunda volta. André Ventura, António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes surgem como os mais bem colocados para disputar os dois primeiros lugares, mas não há qualquer cenário de vitória à primeira volta. A única vez que se realizou uma segunda volta foi na cerrada disputa de 1986. Apresentaram-se oito candidatos, três foram rejeitados pelo TC, restando no boletim Salgado Zenha, Ângelo Veloso, Maria de Lurdes Pintassilgo, Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral. Estes dois últimos passaram à segunda volta e, depois de ter ficado muito perto da vitória à primeira volta, Freitas do Amaral acabaria por perder para Mário Soares, apoiado por toda a esquerda.

O terceiro fator distintivo nestas eleições é a possibilidade de termos, pela primeira vez em muito tempo, uma disputa direta entre um candidato fora do sistema partidário, como Henrique Gouveia e Melo, ou vindo de um partido que se afirma sobretudo como anti-sistema, no caso de André Ventura. O único caso de um Presidente pós-25 de abril de 1974 que não vinha de um passado partidário foi António Ramalho Eanes, Presidente de 1976 a 1986, e que chegou ao poder muito antes da formação do partido ao qual viria a estar ligado, o entretanto extinto Partido Renovador Democrático (PRD).

“Há uma comparação que tende a ser feita com Ramalho Eanes, mas a candidatura deste foi muito associada à fase inicial da afirmação da democracia após o 25 de abril e, na verdade, mereceu uma espécie de pacto entre os militares e os partidos, que o apoiaram”, lembra Costa Pinto. Ou seja, não vindo dos partidos, Eanes teve o seu apoio naquelas circunstâncias históricas muito específicas. Já a candidatura de Henrique Gouveia e Melo “é genuinamente independente e acabou por forçar os partidos a formalizarem os seus candidatos próprios”. Aliás, defende o especialista, “Gouveia e Melo está a ser alvo de uma espécie de efeito-tenaz dos partidos mais à direita e mais à esquerda. Os partidos sentiram-se desafiados pela candidatura e começou a haver um movimento de fogo sobre o Almirante”.

Já sobre Ventura, António Costa Pinto diz que este, sendo anti-sistema, não se pode reclamar anti-partidos, uma vez que “é claramente a candidatura de um partido, é aliás o candidato do partido a tudo”. Gouveia e Melo e Ventura “exprimem, ambos, um certo sentimento anti-partido na sociedade portuguesa atualmente”. Porém, “enquanto Ventura movimenta o mesmo extrato anti-sistema que acompanha o Chega, o Almirante vai buscar apoio a vários segmentos eleitorais dos partidos, pessoas que votam habitualmente nos partidos mais tradicionais, pelo que não terão um sentimento anti-partidos tão forte”, sustenta o politólogo.

De acordo com as sondagens, caso André Ventura passe à segunda volta, perderá contra qualquer outro dos principais candidatos, enquanto Gouveia e Melo parece ter mais possibilidades de disputar a vitória, caso assegure que fica nos dois primeiros classificados, na primeira volta.