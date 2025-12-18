Sondagem. Ventura na frente a um mês das presidenciais

A precisamente um mês das eleições presidenciais, André Ventura lidera as intenções de voto com 17%, de acordo com a sondagem do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa (ICS) e Iscte para o Expresso e SIC divulgada esta quinta-feira. Empatados, com 15% das intenções de voto, surgem os candidatos Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes.

Como as três candidaturas a Belém se mantêm dentro da margem de erro, continua em aberto quem seguirá para uma eventual segunda volta. Quando confrontados com a questão “Nestas eleições, em que candidato ou candidata presidencial tenciona votar?”, 11% dos participantes responderam António José Seguro.

Por sua vez, João Cotrim Figueiredo e Catarina Martins duplicam a votação para 8% e 4%, respetivamente. No final, surge António Filipe com 2%.

Nesta sondagem houve uma redução de indecisos de 22%, na sondagem publicada a 28 de novembro, para 16%. Quanto ao posicionamento ideológico, é ao centro que uma maior percentagem de indecisos se concentra (23%). À direita, este valor está “substancialmente abaixo” da generalidade da amostra (8% versus 16%).

O trabalho de campo para esta sondagem, realizado pela GfK Metris, decorreu entre os dias 5 e 13 de dezembro de 2025 e foi coordenado por uma equipa do ICS e do Instituto Universitário de Lisboa. O universo é constituído por residentes em Portugal continental com, pelo menos, 18 anos. A margem de erro máxima associada a uma amostra aleatória simples de 903 inquiridos é de +/- 3,25%, com um nível de confiança de 95%.