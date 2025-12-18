TAP bate novo recorde nos voos para o Brasil com mais de dois milhões de passageiros transportados

A TAP alcançou um novo recorde nas rotas para o Brasil. A companhia portuguesa já transportou 2.066.000 passageiros desde o início do ano, superando a marca conseguida no ano passado.

“É mais um recorde histórico que reforça o papel estratégico da companhia na conectividade transatlântica, e que supera o que já tinha sido alcançado em 2024”, assinala a TAP em comunicado, acrescentando que “o marco foi celebrado em Manaus, com a chegada do voo TP51, proveniente de Lisboa“.

A companhia portuguesa já voa para 14 cidades no Brasil e é líder nas ligações entre a Europa e o país da América do Sul, com cerca de 22% de quota de mercado. “Este recorde na rota Europa–Brasil reflete a confiança dos passageiros na TAP e a importância do mercado brasileiro”, afirmou Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas, citado no comunicado.

A forte presença da TAP no Brasil tem sido assinalada pelos candidatos à privatização como o principal atrativo da companhia portuguesa. O tráfego para a América do Sul e do Norte representa metade das receitas da transportadora aérea.