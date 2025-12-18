Tekever abre unidade de Cahors em França em 2026

A Tekever estima ter as instalações de Cahors, em França, “em plena laboração no quarto trimestre de 2026”. O projeto, parte de um investimento de 100 milhões de euros da fabricante nacional de drones no país, deverá criar 100 postos de trabalho.

Anunciado em maio, durante o “Choose France”, evento promovido pelo Presidente Macron, a unidade de Cahors já tem data de arranque. “O projeto vai ser apresentado no primeiro trimestre de 2026 e contamos estar em plena laboração no quarto trimestre de 2026”, avança fonte oficial da Tekever ao ao ECO/eRadar.

“A nova unidade de produção de Cahors é parte muito substancial do plano de investimento de 100 milhões de euros em França até 2030 e da criação de 100 postos de trabalho altamente especializados”, afirma a mesma fonte.

“É importante também sublinhar o efeito cascata que este investimento terá. Trabalhamos em estreita ligação com o ecossistema do setor e as autoridades locais, integrando tecnologia e conhecimento franceses e dinamizando a economia local e o desenvolvimento da região”, aponta.

No Reino Unido, a unicórnio nacional anunciou este ano um investimento de 470 milhões de euros, a cinco anos, que passa pela construção de uma quarta unidade de produção neste mercado, em Swindon, com abertura prevista para 2026. E também este ano, no evento promovido por Macron, foi ainda revelada a aposta de 100 milhões em França.

Em França, a fabricante já realizou uma demonstração no mar com a Marinha Nacional Francesa, das capacidades do seu sistema AR3 EVO. O drone — que consegue descolar e aterrar em espaços tão reduzidos quanto 25 metros quadrados, incluindo os conveses de pequenos navios, é destinado a missões de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR), bem como operações de busca e salvamento — foi totalmente instalado e ativado a bordo do Dixmude, um porta-helicópteros da classe Mistral da Marinha, tendo descolado e aterrado com sucesso no convés durante a navegação.

“Esta demonstração, em condições marítimas reais, representa um marco importante para a Tekever e constitui uma sólida prova de conceito, demonstrando a robustez, fiabilidade e valor operacional do sistema para forças navais que procuram informação aérea permanente, flexível e de baixo risco no mar”, destacou Nadia Maaref, diretora da Tekever França.

Um “sucesso desta primeira demonstração” que, considera a empresa em comunicado, “abre caminho para futuras avaliações, nomeadamente operações com partidas da costa ou de estações de semáforos, para apoiar a vigilância marítima de resposta rápida”.

Em fevereiro, aquando da visita de Macron a Portugal, foi noticiado que a Tekever era uma das empresas portuguesas com as quais o Presidente francês ia fechar compras na área da Defesa, como contrapartida no âmbito da aquisição de 36 viaturas blindadas de combate por parte do Exército português, os Caesar produzidos pela KNDS em França.

“Não comentamos contratos ou negociações em curso”, diz apenas fonte oficial da Tekever quando questionada sobre eventuais negociações em curso com o Estado francês.