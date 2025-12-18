Trump Media vai fundir-se com a TAE Technologies numa transação avaliada em mais de 5.100 milhões de euros

Trump detém indiretamente mais de 114 milhões de ações da Trump Media, que, após o anúncio da notícia, subiu 29,5% nas negociações antes da abertura de Wall Street.

A Trump Media, propriedade do presidente americano, Donald Trump, irá fundir-se com a empresa TAE Technologies, especializada em energia de fusão, numa transação avaliada em mais de 6 mil milhões de dólares (mais de 5,1 mil milhões de euros).

Num comunicado conjunto, as empresas indicam que, com a operação que esperam concluir em meados de 2026, os acionistas de cada entidade terão aproximadamente 50% da empresa resultante da fusão, com base no capital totalmente diluído.

A Trump Media & Technology Group (TMTG), que opera a rede social Truth Social, e a TAE Technologies planeiam construir em 2026 a primeira fábrica de energia de fusão em escala de serviço público, com 50 megawatts, adianta o comunicado. Além disso, planeiam criar centrais de energia de fusão adicionais que se espera que atinjam entre 350 e 500 megawatts. Estas construções irão proporcionar, conforme previsto, eletricidade económica “abundante e fiável”, que ajudará os Estados Unidos “a ganhar a evolução da Inteligência Artificial (IA) e a manter o seu domínio económico global”.

Como parte do acordo, a Trump Media irá conceder até 200 milhões de dólares à TAE e outros 100 milhões após a apresentação inicial do registo da sua fusão à Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Para o presidente e diretor-executivo da TMTG, Devin Nunes, a fusão das empresas representa “um grande passo em direção a uma tecnologia revolucionária que consolidará o domínio energético global dos Estados Unidos por gerações”, refere em comunicado.

O responsável acrescenta que o acordo permite reduzir os preços da energia, impulsionar o abastecimento e garantir “a supremacia dos EUA” em IA e reforço da defesa americana.