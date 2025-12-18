Um quarto dos portugueses antecipa que vai gastar mais este Natal

O estudo ConsumerSignals Holiday Survey2025 revela que 25% dos consumidores portugueses antecipa maiores gastos, acima da média europeia e apenas atrás do Reino Unido.

Um quarto dos portugueses conta gastar mais no Natal este ano, nomeadamente devido ao aumento dos preços dos presentes, segundo o estudo ConsumerSignals Holiday Survey2025, elaborado pela Deloitte.

Segundo a análise da consultora, que considerou sete mercados europeus (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, Itália e Reino Unido), 25% dos consumidores portugueses antecipa maiores gastos, acima da média europeia (23%) e apenas atrás do Reino Unido.

Entre os consumidores que antecipam gastar mais este ano, onde se destaca o grupo etário dos 18-34 anos como o mais propenso a aumentar as despesas (30%), a maioria aponta como justificação o aumento dos preços dos presentes (37%), enquanto 19% dos portugueses inquiridos afirmam que a sua situação financeira melhorou.

Já os consumidores portugueses que planeiam reduzir o orçamento de Natal, 22% dos inquiridos, têm como principais motivos o aumento do custo de vida (43%), a deterioração da situação financeira (31%) e a incerteza económica (24%).

A maioria dos inquiridos em Portugal espera manter o nível de despesas do ano anterior (44%), enquanto na média dos sete países analisados, 49% esperam gastar o mesmo e 23% planeiam aumentar as despesas.

A análise concluiu também que os consumidores portugueses são os mais stressados com as compras natalícias, quando comparados com consumidores de outros seis países europeus. Este estudo contou com uma amostra de 7.000 consumidores, 1.000 consumidores por cada mercado analisado.