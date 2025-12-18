Negócios +M

Um quarto dos portugueses antecipa que vai gastar mais este Natal

 Lusa,

O estudo ConsumerSignals Holiday Survey2025 revela que 25% dos consumidores portugueses antecipa maiores gastos, acima da média europeia e apenas atrás do Reino Unido.

Um quarto dos portugueses conta gastar mais no Natal este ano, nomeadamente devido ao aumento dos preços dos presentes, segundo o estudo ConsumerSignals Holiday Survey2025, elaborado pela Deloitte.

Segundo a análise da consultora, que considerou sete mercados europeus (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Países Baixos, Itália e Reino Unido), 25% dos consumidores portugueses antecipa maiores gastos, acima da média europeia (23%) e apenas atrás do Reino Unido.

Entre os consumidores que antecipam gastar mais este ano, onde se destaca o grupo etário dos 18-34 anos como o mais propenso a aumentar as despesas (30%), a maioria aponta como justificação o aumento dos preços dos presentes (37%), enquanto 19% dos portugueses inquiridos afirmam que a sua situação financeira melhorou.

Já os consumidores portugueses que planeiam reduzir o orçamento de Natal, 22% dos inquiridos, têm como principais motivos o aumento do custo de vida (43%), a deterioração da situação financeira (31%) e a incerteza económica (24%).

A maioria dos inquiridos em Portugal espera manter o nível de despesas do ano anterior (44%), enquanto na média dos sete países analisados, 49% esperam gastar o mesmo e 23% planeiam aumentar as despesas.

A análise concluiu também que os consumidores portugueses são os mais stressados com as compras natalícias, quando comparados com consumidores de outros seis países europeus. Este estudo contou com uma amostra de 7.000 consumidores, 1.000 consumidores por cada mercado analisado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Um quarto dos portugueses antecipa que vai gastar mais este Natal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Continente, a Galp e a NOS apresentam a parceria Combina - 17DEZ25
Consumo
Continente, Galp e Nos lançam programa de descontos

Três marcas unem-se em torno do Combina, um programa que promete descontos em Cartão Continente que podem superar os 600 euros por ano.

Alberto Teixeira,

Economia
Portugueses gastam 398 euros em presentes de Natal

Estudo do IPAM mostra que 49% dos inquiridos alterou hábitos devido à conjuntura económica e que o subsídio de Natal volta a ser determinante no orçamento das famílias.

Fátima Castro,

Negócios +M
Portugueses pesquisam na internet mas fazem compras na loja

O efeito research online, purchase offline já tem uma expressão significativa, com 53% dos consumidores portugueses a procurar informação sobre produtos na internet e concluir a compra na loja.

+ M,