Vodafone reforça campanha de Natal com testemunho real de professor

Neste novo spot, o foco está no Cidadania DigitALL que a Fundação Vodafone desenvolve, em parceria com a APAV, e que está a levar às escolas de todo o País sessões práticas sobre cidadania digital.

A Vodafone, no seguimento da sua campanha de Natal através da Fundação Vodafone, lançou uma nova campanha dedicada ao combate à violência e ódio contra as mulheres nas ,

Pedro Lopes, professor numa escola que já recebeu o programa, testemunha o discurso de ódio contra as mulheres na sua sala de aula. Este é um cenário confirmado por 70% dos professores no Reino Unido, que observaram um aumento de linguagem sexista na sala de aula em 2024 — dados de um inquérito divulgado pela Vodafone, no Reino Unido, com a instituição de solidariedade britânica NSPCC.

“Neste esforço conjunto por um relacionamento mais saudável e menos tóxico, especialmente entre os mais jovens, os professores têm um papel fundamental. A sua sensibilidade, atenção e sentido de compromisso é indispensável para evitar estes comportamentos“, explica Carlos Correia, head of legal & external affairs na Vodafone Portugal, numa publicação do Linkedin. O filme pode ser visto em televisão e redes sociais.

Desde o lançamento do Cidadania DigitALL em 2021, que o programa já impactou mais de 10 mil estudantes, envolvendo 100 agrupamentos escolares em 45 municípios. As inscrições para a nova edição do programa estão abertas.