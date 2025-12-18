Vodafone reforça campanha de Natal com testemunho real de professor

Ideias +M

Neste novo spot, o foco está no Cidadania DigitALL que a Fundação Vodafone desenvolve, em parceria com a APAV, e que está a levar às escolas de todo o País sessões práticas sobre cidadania digital.

Neste novo spot, o foco está no programa Cidadania DigitALL que a Fundação desenvolve, em parceria com a APAV, e que está a levar às escolas de todo o País sessões práticas sobre cidadania digital.

Pedro Lopes, professor numa escola que já recebeu o programa, testemunha o discurso de ódio contra as mulheres na sua sala de aula. Este é um cenário confirmado por 70% dos professores no Reino Unido, que observaram um aumento de linguagem sexista na sala de aula em 2024 — dados de um inquérito divulgado pela Vodafone, no Reino Unido, com a instituição de solidariedade britânica NSPCC.

Neste esforço conjunto por um relacionamento mais saudável e menos tóxico, especialmente entre os mais jovens, os professores têm um papel fundamental. A sua sensibilidade, atenção e sentido de compromisso é indispensável para evitar estes comportamentos“, explica Carlos Correia, head of legal & external affairs na Vodafone Portugal, numa publicação do Linkedin. O filme pode ser visto em televisão e redes sociais.

Desde o lançamento do Cidadania DigitALL em 2021, que o programa já impactou mais de 10 mil estudantes, envolvendo 100 agrupamentos escolares em 45 municípios. As inscrições para a nova edição do programa estão abertas.

