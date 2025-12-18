Warner Bros. Discovery está em negociações para venda só dos canais de televisão
As negociações terão tido início após um dos maiores acionistas da WBD, ainda não identificado, ter abordado Soo Kim para comprar ou investir no negócio.
O investidor Soo Kim, fundador do hedge fund Standard General, estará em negociações para potencialmente comprar ou investir nas estações de televisão da Warner Bros. Discovery (WBD), como a CNN, avança o Financial Times. Recorde-se que a WBD recomendou aos acionistas rejeitarem a oferta da Paramount, de compra de toda a empresa, e apoiarem a oferta da Netflix, de compra de parte.
De acordo com a publicação financeira, as negociações terão tido início após um dos maiores acionistas da WBD, ainda não identificado, ter abordado Soo Kim para comprar ou investir no negócio.
Soo Kim é conhecido no mercado norte-americano por ter adquirido participações em empresas com dívidas como a RadioShack — retalhista eletrónica — e a American Apparel – retalhista de moda. Possui ainda experiência em negócios com redes de televisão, detendo a americana MediaCo, direcionada para os afro-americanos e hispânicos.
A Standard General esteve também perto de concluir em 2023 um acordo de 8,6 mil milhões de dólares para a compra da empresa americana de estações televisivas Tegna, mas que não se concretizou devido aos reguladores.
Esta notícia surge após a WBD afirmar na quarta-feira que existiam vários potenciais investidores com interesse nos ativos de televisão, sem divulgar nomes. Até ao momento, não existem comentários de Soo Kim e da WBD sobre este potencial negócio.
