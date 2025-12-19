2026 consolidará a abordagem One Health como pilar do sistema de saúde, segundo a UAX

Segundo explicou, os recentes surtos de peste suína e gripe aviária detetados em Espanha e em diferentes pontos do mundo evidenciam a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental. Uma tendência que irá acelerar a implementação da abordagem One Health, que promove uma visão integral da saúde humana, com os sistemas de produção e segurança alimentar como elementos fundamentais da saúde.

Ele destacou que os episódios de mortandade em massa de aves por gripe aviária registados recentemente na Espanha ou os focos de peste suína têm um forte impacto sobre o setor de produção de alimentos. “A perda maciça de animais, as consequências económicas associadas e a redução da oferta para consumo humano colocam essas patologias animais no centro das estratégias de prevenção e resposta sanitária a partir de uma perspectiva One Health”.

Perante esta nova realidade, a tomada de decisões, a vigilância epidemiológica, a investigação e a própria formação de profissionais devem ser abordadas de forma coordenada entre disciplinas tradicionalmente separadas. Assim, a colaboração entre medicina, veterinária, ciências ambientais e biotecnologia será fundamental em 2026 para o desenvolvimento de um sistema de saúde integral e robusto, acrescentou.

Neste contexto, a Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) já incorporou a abordagem One Health como um pilar fundamental da formação dos seus profissionais de saúde. Através de conteúdos académicos, grupos de investigação especializados e uma estreita ligação com o meio científico, clínico e profissional da indústria sanitária e agroalimentar, a universidade prepara os seus estudantes para trabalhar em ambientes complexos e interdisciplinares, onde a saúde humana não pode ser entendida de forma isolada.

«Falar de One Health já não é uma opção, é uma necessidade. Os desafios sanitários que enfrentamos exigem profissionais capazes de compreender a saúde numa perspetiva global, integrando conhecimentos médicos, veterinários e ambientais», explica Aida Suárez, diretora de One Health do Grupo UAX e reitora da Faculdade de Ciências Biomédicas e da Saúde da UAX. «A nossa responsabilidade como universidade é formar perfis preparados para colaborar e antecipar-se na hora de responder a problemas que não entendem de fronteiras nem de disciplinas».

«É cada vez mais importante prestar atenção à produção e à segurança alimentar como um elemento fundamental da saúde, que tem o seu início no trabalho dos profissionais veterinários responsáveis pela prevenção e cuidados com a saúde animal», afirma Isabel Rodríguez, reitora da Faculdade de Veterinária da UAX. «Formar veterinários com uma visão One Health significa dotá-los de ferramentas para trabalhar de forma coordenada com outros profissionais de saúde e participar ativamente na prevenção de crises futuras».

Além disso, para integrar a componente ambiental da abordagem One Health, a UAX incorporou este ano conteúdos específicos de Saúde Sustentável em todos os cursos da área da Saúde. Desta forma, os futuros licenciados da UAX compreenderão qual é o impacto das alterações climáticas na saúde mental, saberão como desenvolver medicamentos sustentáveis ou mesmo conceber dietas saudáveis e respeitadoras do ambiente, entre outras aplicações.

Para reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade, a UAX aderiu no ano passado à European Network for Climate and Health Education (ENCHE), uma rede internacional apoiada pela OMS para impulsionar o desenvolvimento do conhecimento em Saúde Sustentável.

De cara a 2026, a consolidação da abordagem One Health marcará a evolução do sistema de saúde e da formação dos profissionais. A UAX já iniciou a evolução do seu modelo formativo para adaptá-lo a esta nova realidade e antecipar as necessidades de talentos que o mundo terá em matéria de saúde nos próximos anos.