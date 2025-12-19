5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira, o INE apresenta indicadores de conjuntura e o Banco de Portugal revela os valores de novembro da dívida direta do Estado. Já a Comissão Europeia vai divulgar o indicador de confiança dos consumidores. A marcar o dia está ainda a entrada das ações da REN em “ex-dividendo” e o debate presidencial entre Cotrim Figueiredo e Ventura.

INE apresenta indicadores de conjuntura

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta os indicadores de conjuntura referentes ao mês de novembro. Estes são dados relevantes para acompanhar a evolução da economia nacional, avaliar tendências de consumo, investimento e produção, e apoiar a tomada de decisão de empresas e autoridades públicas. O INE divulga ainda as estatísticas das filiais das empresas estrangeiras e dados regionais referentes a 2024.

BdP revela valor da dívida direta do Estado

Esta sexta-feira, o Banco de Portugal vai revelar os valores de novembro da dívida direta do Estado e da emissão monetária. Mas não só. Vai ainda apresentar os números de outubro da balança de pagamentos e do financiamento das administrações públicas.

Comissão Europeia mede pulso à confiança dos consumidores

A Comissão Europeia vai divulgar o indicador de confiança dos consumidores de novembro. Em outubro, a confiança dos consumidores aumentou pelo segundo mês consecutivo na União Europeia (UE), para -13,5 pontos, e na Zona Euro para -14,2 pontos. Na UE, o indicador subiu 0,8 pontos percentuais e 0,7 na área do euro de setembro para outubro.

REN entra em ex-dividendo

A partir desta sexta-feira, as ações da REN – Redes Energéticas Nacionais admitidas à negociação na Euronext Lisbon passam a negociar em “ex-dividendo”, ou seja, sem conferirem direito ao dividendo.

Cotrim Figueiredo e Ventura em frente a frente para as presidenciais

Esta sexta-feira será a vez dos candidatos à Presidência da República João Cotrim Figueiredo e André Ventura debaterem, pelas 21h, na SIC. Os debates televisivos, que vão colocar a debater os candidatos a Presidente da República, arrancaram a 17 de novembro. Estão previstos 28 debates televisivos entre os oito candidatos confirmados às eleições que se realizam a 18 de janeiro. O debate de encerramento, a 22 de dezembro, é na TVI, com Gouveia e Melo e Marques Mendes.