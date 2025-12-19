Atividade económica caiu 8% no dia da greve geral, mais de metade da queda no “apagão”

Os dados do indicador diário de atividade económica (DEI, na sigla inglesa), divulgado na quinta-feira pelo Banco de Portugal, apontam para um recuo de 8% na atividade económica no dia da greve geral (11 de dezembro). Segundo o Jornal de Negócios (acesso pago), terá sido mesmo o dia da semana passada com a queda homóloga mais expressiva da atividade económica, apesar de o Governo ter considerado a paralisação “inexpressiva”, argumentando que a maioria do país esteve “a trabalhar”.

É preciso recuar até 28 de abril para encontrar uma queda tão significativa como a registada no dia da greve geral. Nesse dia, marcado pelo “apagão” que deixou Portugal continental e Espanha sem eletricidade durante cerca de 12 horas, a atividade económica do país caiu 14,7%, em termos homólogos. Isto significa que o recuo observado no dia da paralisação geral de 11 de dezembro foi mais de metade do que o registado no dia do apagão que deixou o país às escuras.

Ainda que o Governo se tenha esforçado por passar a mensagem de que “o país esteve a trabalhar”, o indicador do Banco de Portugal contraria essa “normalidade”. O DEI é um indicador de alta frequência, que sumariza a informação de diferentes variáveis diárias, como é o caso do “tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes”. Ora, mesmo olhando à média semanal, que permite uma leitura mais estável da evolução da atividade económica, esta passou de uma variação homóloga de 3% na semana anterior para -3,7% na semana da greve.