Casa BBVA. Omnicom é escolhida para transformar globalmente a comunicação omnicanal

A Omnicon vai liderar o novo modelo de publicidade omnicanal do banco espanhol BBVA. A Casa BBVA, como se vai chamar, permitirá ao banco conectar todas as fases do marketing e será implementada nos 10 países, incluindo Portugal, em que o banco opera, integrando “estratégia, criatividade, media e gestão de dados sob uma visão global com uma execução local”.

“Com foco na criação de valor, o modelo garantirá uma integração eficaz em todos os pontos de contacto com o cliente — do desenvolvimento criativo ao planeamento e execução de media, tanto tradicional quanto digital“, explica o BBVA, em comunicado. Este modelo vai utilizar a inteligência artificial e a automação para comunicações mais relevantes, personalizadas e mensuráveis.

“Não se trata apenas de uma evolução. É a transformação de toda a nossa abordagem de marketing, caminhando para um modelo que integra a inovação mais avançada em estratégia, criatividade, média e dados. É um privilégio contar com o talento e os recursos de um parceiro global como a Omnicom, que sem dúvida nos ajudará a fortalecer a nossa liderança e a nos posicionar como referência em todos os mercados em que atuamos”, explica Sofía Rodríguez-Sahagún, global head of digital sales, marketing, design and behavioral economics do BBVA.

A decisão reflete a ambição do BBVA de construir uma estratégia de marketing integrada, aplicada em toda a organização, apoiada por um ecossistema colaborativo de agências e equipas internas.

A escolha da Omnicom ocorre após um processo de escolha internacional, desenvolvido entre outubro de 2024 e novembro de 2025, que envolveu as diversas áreas do banco (digital sales and marketing, data, technology, procurement and communications), consolidando num único parceiro uma operação que antes era distribuída entre várias agências.

A agência de comunicação vai trabalhar de forma integrada com o ecossistema de parceiros do BBVA, incluindo a Accenture, que mantém a liderança nas capacidades digitais, a Alegre Roca e a agência interna BBVA Creative. Este novo modelo vai ser implementado na Alemanha, Argentina, Colômbia, Espanha, Itália, México, Peru, Portugal, Turquia e Uruguai.