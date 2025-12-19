Ciência identifica o sono profundo como fundamental para a renovação celular e um envelhecimento saudável

Durante as horas de sono, especialmente nas fases mais profundas, é quando se ativam mecanismos essenciais para o organismo, entre eles a renovação celular, fundamental para otimizar o metabolismo energético celular, modular a inflamação e combater os danos oxidativos.

Por isso, a ciência está cada vez mais focada na qualidade do sono, para além da sua duração, e isso tornou-se um pilar fundamental da saúde, ou seja, não só viver mais tempo, mas viver com boa saúde e capacidade funcional.

Quando o descanso é fragmentado ou ocorre num ambiente pouco favorável, estes processos de renovação celular são comprometidos. Um dos fatores que mais influencia este equilíbrio noturno é o exposoma humano, o conjunto de elementos ambientais que interagem com o nosso organismo, como a qualidade do ar, a exposição a toxinas ou nanopartículas e outros estímulos que afetam diretamente as nossas células.

Pesquisas recentes indicam que certos elementos do ar desempenham um papel decisivo na profundidade e continuidade do descanso. Especificamente, determinadas moléculas presentes no ambiente influenciam a atividade das mitocôndrias, responsáveis pela produção de energia nas células, e a capacidade do organismo de manter as suas defesas antioxidantes. Quando o ambiente respiratório é mais favorável, a renovação celular noturna ocorre de forma mais eficiente, o que facilita um sono mais profundo e reparador.

É neste contexto que se inscrevem tecnologias como a Biow, que analisam como otimizar o exposoma pessoal durante as horas de descanso. É um sistema que cria uma microcâmara exposómica virtual otimizada no quarto onde se dorme, o que facilita a respiração nasal, melhorando o transporte de oxigénio e gerando um ambiente ionizado e livre de nanopartículas. Estudos pré-clínicos e em humanos da Biow indicam que a exposição a este sistema contribui para manter a eficiência energética das células, preservar a plasticidade telomérica e favorecer a renovação celular. Tudo isso se traduz em uma resposta imunológica mais robusta, um sistema antioxidante mais eficiente e um metabolismo mais resiliente, reforçando diretamente a saúde.

A evidência científica é cada vez mais clara: enriquecer o ar do ambiente em que se dorme é uma peça-chave para um maior bem-estar noturno que leva a um envelhecimento saudável.