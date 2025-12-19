Concluída ligação transfronteiriça Vinhais/Bragança. Meta do PRR está cumprida

A Infraestruturas de Portugal (IP) concluiu esta quinta-feira a ligação transfronteiriça entre Vinhais e Bragança, uma meta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que tinha de estar assegurada até 31 dezembro deste ano, avançou ao ECO, o presidente da IP.

Em causa está um investimento de 36,65 milhões de euros, assegurado pela componente empréstimos do PRR, que visava criar e melhorar as “infraestruturas rodoviárias para reforçar as ligações transfronteiriças com Espanha de forma a desenvolver a mobilidade transfronteiriça, melhorar a competitividade das empresas e ao mesmo tempo também permitir a utilização comum das infraestruturas, como a linha ferroviária de alta velocidade em Sanabria ou o aeródromo de Bragança”, de acordo com a descrição no Portal da Transparência.

Este investimento do PRR tem três componentes: as ligações transfronteiriças, os missing links e as ligações aos parques empresariais, sendo que a IP está a trabalhar para concluir, ainda este ano, a ligação ao parque industrial do Mundão, EN229, ex-IP5/parque industrial do Mundão.

“Faltam 1,5 quilómetros, mas a meta fica cumprida”, disse ao ECO Miguel Cruz. O PRR, já depois de revisto, tem prevista a construção ou melhoramento, através de empréstimos, de 72 quilómetros de acessibilidades rodoviárias, embora tenham caído duas áreas de investimento empresarial, face às dez inicialmente previstas.

A modernização dos parques empresariais é também identificada como uma necessidade de investimento no plano nacional de infraestruturas de Portugal para 2030 (PNI 2030). O investimento consiste em “intervenções em parques empresariais selecionados que incluem a promoção da produção e sistemas de armazenamento de energia renovável, intervenções-piloto para melhorar a estabilidade energética, instalação de postos de carregamento elétricos e de hidrogénio, reforço da cobertura 5G e medidas ativas de prevenção de incêndios”, lê-se no PRR.