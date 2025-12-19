Downloads de podcasts com quebra de quase 26% em novembro

A Renascença, o Observador e a Rádio Comercial são as marcas com o maior número de downloads mensais, concentrando uma quota de cerca de 62%.

Os downloads de podcasts portugueses sofreram uma quebra de cerca de 25,8% em novembro, após dois meses de crescimento. Em outubro, os downloads eram de quase 16,5 milhões. Agora reduziram-se para 12,2 milhões, valor mesmo assim acima de setembro, no qual se registaram 11 milhões.

A análise, feita através do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest, revela que a Renascença (cerca de 3 milhões), o Observador (cerca de 2,6 milhões) e a Rádio Comercial (quase 2 milhões) são as marcas com o maior número de downloads mensais, concentrando uma quota de mercado de cerca de 62%.

Analisando em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período entre 3 e 30 de novembro –, é a Renascença quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 295,2 mil, seguindo-se o Observador (282,2 mil) e o Expresso (244,4 mil). Em outubro, este pódio era ocupado por Observador, SIC Notícias e Renascença, por esta ordem.

O “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, e “O Homem que Mordeu o Cão“, da Rádio Comercial, mantiveram-se no pódio de maior número de downloads no mês, apesar de uma quebra em relação ao mês de outubro. No terceiro lugar há uma novidade: “Bem-vindo a mais um episódio de.“, da Rádio Comercial, sendo a primeira vez que ocupa este lugar em 2025.

Em conjunto, estes três títulos representaram cerca de 30,5 % do consumo deste formato no país.

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. Seguem-se o Grupo Renascença Multimédia, o Observador e Bauer Media, por esta ordem.