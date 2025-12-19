É oficial. Portugal passa a ter um único operador de garantias às empresas
Resultante da fusão da Norgarante, Lisgarante, Garval e Agrogarante, a nova sociedade liderada por José Furtado arranca com um capital social superior a 216 milhões de euros.
Cinco meses após a aprovação pelos acionistas em assembleia geral, as quatro sociedades operacionais do sistema português de Garantia Mútua concretizaram esta quinta-feira, notarialmente, a sua fusão. Portugal passa assim a ter um único operador de garantias às empresas.
A nova SGM – Sociedade de Garantia Mútua arranca com um capital social superior a 216 milhões de euros e promete tirar partido das 22 agências da Norgarante, Lisgarante, Garval e Agrogarante para “incrementar o apoio a todos os setores da economia”
A instituição fala num processo de concentração conduzido pela administração única das quatro sociedades “num ambiente de consenso e cooperação” entre todos os stakeholders. Com cerca de 80% do capital detido por empresas privadas, o Banco Português de Fomento, que propôs esta fusão em novembro de 2023, é um dos acionistas de referência.
Em 2025, o volume de garantias financeiras prestadas correspondeu a 5 mil milhões de euros de financiamento, praticamente dez vezes mais do que tinha sido efetuado em 2024, segundo os dados disponibilizados esta sexta-feira pela nova SGM.
O CEO José Furtado realça “o legado de duas décadas das sociedades que consolidaram a sua credibilidade e competência junto das empresas e empresários, afirmando-se como parceiros financeiros de referência, em bons e maus momentos”.
“Reinventar o sistema de garantia mútua significa hoje ganhar escala, robustez e eficiência para melhor corresponder aos novos desafios na economia”, acrescenta o presidente da comissão executiva e antigo presidente da Águas de Portugal, citado em comunicado.
