É oficial. Portugal passa a ter um único operador de garantias às empresas

Cinco meses após a aprovação pelos acionistas em assembleia geral, as quatro sociedades operacionais do sistema português de Garantia Mútua concretizaram esta quinta-feira, notarialmente, a sua fusão. Portugal passa assim a ter um único operador de garantias às empresas.

A nova SGM – Sociedade de Garantia Mútua arranca com um capital social superior a 216 milhões de euros e promete tirar partido das 22 agências da Norgarante, Lisgarante, Garval e Agrogarante para “incrementar o apoio a todos os setores da economia”

A instituição fala num processo de concentração conduzido pela administração única das quatro sociedades “num ambiente de consenso e cooperação” entre todos os stakeholders. Com cerca de 80% do capital detido por empresas privadas, o Banco Português de Fomento, que propôs esta fusão em novembro de 2023, é um dos acionistas de referência.

Em 2025, o volume de garantias financeiras prestadas correspondeu a 5 mil milhões de euros de financiamento, praticamente dez vezes mais do que tinha sido efetuado em 2024, segundo os dados disponibilizados esta sexta-feira pela nova SGM.

O CEO José Furtado realça “o legado de duas décadas das sociedades que consolidaram a sua credibilidade e competência junto das empresas e empresários, afirmando-se como parceiros financeiros de referência, em bons e maus momentos”.

“Reinventar o sistema de garantia mútua significa hoje ganhar escala, robustez e eficiência para melhor corresponder aos novos desafios na economia”, acrescenta o presidente da comissão executiva e antigo presidente da Águas de Portugal, citado em comunicado.